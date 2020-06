EL MÚSICO MADRILEÑO AFINCADO EN MÉXICO JOSE RIAZA COMPONE UNA CANCIÓN DE DESPEDIDA A PAU DONÉS

Jose Riaza, artista madrileño afincado en

México ha compuesto una emotiva despedida al recién fallecido Pau

Donés. Hacemos eco de sus palabras y os compartimos la canción: “Ayer

me puse muy triste por la muerte de Pau Donés. Me senté a escribir, a

componer como hago siempre que el corazón me lo pide cuando estoy

cabizbajo, abrumado por la realidad… Se me cayeron muchas lágrimas al

escribir esta canción. Siempre admiré su sencillez, los mensajes que

portaba con humildad, como luchó contra su enfermedad, su alegría… ayer

se me rompió el corazón y el mundo se hizo un lugar mucho más triste.

Espero os guste mi humilde homenaje. Mucho a amor para tod@s y feliz

reencarnación para nuestro querido Pau.” escribió Jose Riaza junto a la

canción. Pau Donés murió el martes 9 de junio de 2020 tras cinco años de

dura lucha contra el cáncer, ese mismo martes el músico Jose Riaza

compuso y grabó la canción lanzándola horas después a través de su canal

de youtube.