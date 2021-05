El PAN registra cuatro amenazas a candidatos en el Edomex

Las amenazas contra los candidatos de Valle de Bravo y de Metepec no son las únicas, hay otros dos contendientes del PAN que también han sufrido de esto en la contienda electoral.

En entrevista con Forbes México, el presidente del PAN en el Estado de México, Jorge Inzunza, comentó que hay cuatro candidatos amenazados; sin embargo, no quiso dar los nombres por protección a los contendientes.

“Me han pedido que por favor no dé a conocer (sus nombres) por la cuestión de que hay que garantizar la seguridad de quienes ha sido amenzados. No son las únicos, pero no puedo hablar sin el consentimiento de quienes son víctimas de esta situación”, dijo el panista.

Comentó que el PAN no es el único que tiene registros sobre amenazas, pues dijo que otros partidos también han dado a conocer casos parecidos en la mesa política que hay en el estado.

“Hay una mesa política en el Estado de México donde estamos representados todos los partidos políticos, y en esa mesa se hay llevado algunos casos de distintos municipios que se refieren a mentas y presiones para que abandonen candidaturas. Yo en lo personal sí puedo decir que ha habido otros casos”, mencionó.

Mientras, Javier Rivera Escalona, secretario General del PRD en el Estado de México, comentó que entre cinco y 10 candidatos perredistas de la entidad “viven una situación anormal” en la realización de su campañas. Explicó que estos candidatos no se sienten seguros de hacer proselitismo de manera libre.

“No te puedo dar nombres, pero sí sé que ha habido tensión, llamados, mensajes, avisos, recomendaciones a nuestros candidatos, pero son candidatos muy valientes y hasta el momento no hemos retirado a ningún candidato de ningún lugar, porque debemos respetar su derecho a seguir participando”, dijo el político.

Además pidió al gobierno federal y estatal para implementar medidas y operativos interistitucionales que permitan a los candidatos hacer sus actos de proselitismo de manera segura y para que el día de laboreada electoral se pueda salir a votar de forma “libre y pacífica”.

La semana pasada se informó que la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a Valle de Bravo, Zudikey Rodríguez, denunció que fue levantada por grupos criminales, quienes la amenazaron de asesinarla si no renunciaba a la candidatura

Mientras, el fin de semana se filtró un audio donde se escucha presuntamente a la candidata de Morena al municipio de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, amenazar a la hija de su contrincante, Fernando Flores. Por ello, el panista la denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Según cifras de Etellekt Consultores, de septiembre de 2020 al 13 de mayo, se han registrado 563 hechos delictivos contra políticos y candidatos, de los cuales 32 han perdido la vida.forbe