EL PAN REGISTRA LAS Y LOS PRECANDIDATOS DEL SEMIDESIERTO

En el transcurso del día, la Comisión Organizadora Electoral del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) recibió los registros de Guadalupe Pérez; Leticia Rubio; Guadalupe Alcántara; Mariana Garduño y Juan Carlos Linares como precandidatas y precandidatos frente al proceso electoral 2021.

“Lupita” Pérez, en compañía de su esposo y sus padres, se registró para presidir la alcaldía de Ezequiel Montes, al dirigirse a la militancia panista a través de las redes sociales aseguró que es momento de que a Ezequiel Montes le vaya bien. “Estoy aquí nuevamente con la madurez que me dio este tiempo; con el carácter que me distingue de no rendirme; pero sobre todo estoy aquí con la voluntad de trabajar incansablemente. Los ciudadanos no queremos más de lo mismo, queremos una persona cercana y queremos que nos tomen en cuenta”, dijo.

La diputada panista Leticia Rubio asistió al recinto para realizar su registro por el Distrito 14. “El semidesierto nos ha hecho fuertes, resistentes, nos ha enseñado que a pesar de tener condiciones adversas podemos florecer. Y esa es mi mayor inspiración y motivación de estar el día de hoy aquí, ante ustedes y ante mi partido presentando mi registro como precandidata a la diputación local por el distrito 14. Mi aspiración es fiel a mi convicción de seguir apoyando al desarrollo de esta gran región, no sólo desde el papel legislativo, sino buscando siempre cercanía con ustedes, como lo he venido haciendo hasta el momento”, comentó.

En su turno “Lupita” Alcántara realizó su registro para refrendar su compromiso con las ciudadanas y ciudadanos de Tolimán, por lo que es precandidata a la presidencia municipal. “Hoy nos toca seguir fortaleciendo el trabajo a favor de todos los sectores, a través de las mejores prácticas de gobierno, creando un Querétaro Fuerte, con la participación de los mejores perfiles que puedan garantizar un excelente desempeño en los cargos públicos”, dijo.

Al registro de hoy también asistió Juan Carlos Linares, quien busca contender por la presidencia municipal de Peñamiller desde la trinchera del PAN. “Tenemos la experiencia y la capacidad para seguir gobernando por este bello municipio del semidesierto queretano. Enhorabuena invito a todos los militantes de Acción Nacional a que se sumen a este proyecto ganador porque Unidos Somos Más Fuertes”, dijo.

“Marianita” Garduño llevó a cabo su registro por la presidencia municipal de San Joaquín. La precandidata agradeció el honor de poder representar al PAN en el municipio, agradeció a su familia y amigos que desde sus hogares la acompañaron y refrendó el compromiso de hacer su mejor esfuerzo en lo que venga.

El PAN en Querétaro está listo para recabar a las y los mejores perfiles para que vayan en unidad a construir un Querétaro Fuerte, desde todos sus distritos y desde todos sus municipios. ¡Unidos Somos Más Fuertes!