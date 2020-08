El presidente se está quedando solo

De Política y Mujeres

Por: Alex Goodman

Bien librado salió Pancho Domínguez de su nominación a la corrupción del presidentito, quien lo acusó sin pruebas, como suele hacer, y valiente Pancho se le enfrentó en plena mañanera. Yo no soy quien para defender o no su Culpabilidad o Inocencia, porque para eso están los tribunales.

Pero, si creo que Pancho hizo lo correcto, e inesperado para López, quien puso cara de “Ay wey” mientras Pancho se defendía. Más tarde, el mismo día, y siguiendo con la tónica propuesta, el Gobernador Cabeza de Vaca de Tamaulipas, hizo lo propio ante la CONAGO, estableciendo que López no tendría por qué imponer reglas que no hayan sido antes consensuadas. López se está quedando solo. Ya no son solo sus enemigos, sino también, algunos de sus amigos quienes lo abandonan. Varios de sus otrora babeantes seguidores, le han dado la espalda, adecuadamente, dados sus múltiples yerros y desatinos. Ahora se empieza a sumar el pueblo, quien se manifiesta en cada ciudad donde este se para. Y el presidentito recurre a lo único que puede ordenar: ¡El ejército!

Así, sus “visitas” a cada ciudad ya no son visitas, sino escondites. La Organización Panamericana de la Salud señaló que México ha reducido su gasto en Salud de 2.8 por ciento a 2.5 por ciento del PIB, cuando lo ideal es el 6 por ciento. Y la ignorancia de nuestro pueblo no alcanza a identificar qué, NOS ESTÁ DEJANDO MORIR. Es obvio que, ante la pandemia, ante la obesidad, la diabetes, la desnutrición, se requieren atacar con educación, pero para eso también se requieren recursos, y, lamentablemente, la prioridad de los Morenacos es la elección venidera, muérase quien se muera…

Los militares están adiestrados para ir a la guerra. ¡Ese es su fin primordial! Y en la guerra se tira a matar. No se les puede pedir que se comporten como policías preventivos porque no lo son. No se pueden dar el lujo de tratar con amabilidad a los sicarios que minutos antes intentaron emboscarlos. No tienen la formación de un policía, ni en leyes, reglamentos, logística, etc… Se les está enviando a enfrentarse con delincuentes, ¡sin organización previa! Y así, se les tiene construyendo un aeropuerto, operando aduanas, y vigilando calles… ¿No era su lema de campaña? La desmilitarización ¿De lo que acusaba a Calderón? ¡La congruencia, es algo que (al igual que la honestidad) no está en el ADN de los Morenacos! Ni de los dirigentes (Yeidckol), ni los aplaudidores, ni lacayos, ni pejezombies. Ninguno atina a realizar algún análisis con argumentos, datos, gráficos, etc.

Ninguno entiende de materia administrativa alguna. Solo saben gritar, destruir, hacer marchas, amenazar, ¡y robar! La vacuna en México no será para todos. Solo para aquellos que la requieran médicamente, eso dice López Gatell, quien no se cansa de hacer el ridículo vocereando lo que le indican desde el palco de las ocurrencias, sin analizar si es lo que conviene al país o a los mexicanos.

A eso se refieren cuando hablan de que es Universal y Gratuita. Que no será ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario. La censura se apersona ya de varios medios de comunicación haciendo que, escribir de política, sea considerado en adelante como un deporte de alto riesgo. Celebro pues, que valientemente www.ExpressMetropolitano.com en Querétaro se aventure a publicar lo que yo voy recopilando por las calles y pueblos, que es la verdadera voz del pueblo, y el Análisis de cifras sobre economía y administración pública. Los verdaderos otros datos, que el presidentito, ni sus lacayos, conocen, ni se interesan por conocer.

No dudo que hayan colocado a sus chayoteros de cabecera, como en las mañaneras, en este medio. Me tiene sin cuidado. Siempre he dicho que, a palabras sin sustento, solo orejas de jumento. Y para eso, no existe un solo morenaco que sostenga sus dichos, con argumentos sólidos, congruentes, legales, y certificados. Si usted conociere alguno, yo sería el primero en querer verle a los ojos. Alguno de ustedes sabe si ya existe algún número de carpeta de investigación, averiguación previa, o proceso penal, ¿en contra de alguno de los citados por Lozoya?

Fuera del desagradable espectáculo mediático, de las peroratas matinales, y las acusaciones en Facebook, no veo absolutamente nada. La Bomba maestra, parece que se les ha desinflado. Tanto Las trayectorias profesionales de Alejandro Díaz de León de Banxico como la de Enrique de la Madrid, así como sus vidas personales, son ejemplares y constituyen un referente de ética pública para las nuevas generaciones que busquen participar en el servicio público. Pero, estúpidamente (no podría ser de otra forma, viniendo del Cacas), ha señalado (sin pruebas) que son causa de corrupción.

OK… Los mercados financieros reaccionan, y hoy hemos tenido una importante fuga de capitales por la diarrea oral del presidentito que, efectivamente, no piensa en lo que dice, ni en las consecuencias… Se acerca peligrosamente el 2021, y las elecciones. Por ello, le invito a que analice los hechos de cada día, para que no tengamos que Volver a padecerlos por culpa de gente arribista, ignorante, y mal preparado.

Que tengan una bonita semana.

Contacto: alexescritorqro@gmail.com