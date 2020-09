EL PRESIDENTITO YA NO TIENE MIEDO. ¡¡¡AHORA TIENE PANICO!!!

De Política y Mujeres

Por: Alex Goodman

Cuando la ignorancia y la estupidez te rebasan, y solo haz mostrado tu ineficacia, ineptitud, cobardía, y pésimos resultados, nadie puede cubrir la magnitud del desastre. Así es el presidentito de hoy. Sus otrora aduladores, hoy babeantes seguidores, han disminuido sensiblemente ante la lógica de no tener motivos para continuar apoyando a alguien que gobierna con la sin razón, pero que nadie de su círculo cercano se atreve a indicarle que NO TIENE RAZÓN. ¿La prueba? Antier, ante la videoconferencia en el pleno de la ONU, ni siquiera su mosquetero Marcelo Ebrard se atrevió a indicarle que estaba despeinado, desaliñado, con el cuello de la camisa chueco, fuera del saco, etc…

¡Si NO SE ATREVEN A ESO, es por algo! Por la sumisión de unos, y la egolatría e infinita soberbia del cacas. Eso es lo que ya no es defendible por quienes tienen al menos unas cuantas neuronas. El discurso ante la ONU dolió, a los mexicanos inteligentes. El presidentito se exhibió como lo que es: Un gran ignorante ante los problemas del mundo, sin opciones, ni empatía ante la pandemia, sin soluciones a la crisis económica y la violencia.

Mostró porque a México le va tan mal. Lo peor: alabó al fascista Mussolini. ¿Qué pensaba? ¿Que estaba en su mañanera y ante aduladores? Ya solo quedan los ridículos fanáticos que, sin UN SOLO ARGUMENTO, solo le apoyan con fines convenencieros, o por su suprema y propia ignorancia. No existe otra explicación lógica.

El presidentito está acostumbrado a hablarle a la ignorancia y a la zalamería. Y lo peor es que, cree que todas las audiencias son así de ignorantes y a modo como el mismo, y sus mañaneras. ¡Para colmo, regresa a la escena pública en México quien le arrebató 12 millones de votos en la pasada elección!

Así que, imaginemos el mismo escenario, pero al día de hoy: De los 30 millones que votaron por el peje, no creo que haya hoy 10 millones que le volvieran a apoyar… Y, por el contrario, de los 12 millones que votaron por Anaya, Seguro estoy que sin problemas hoy lograría más de 20 millones…

¡¡¡Así que, la balanza se ha invertido!!! ¡Ahí estriba el PÁNICO del presidentito! Ya no puede salir a la calle, a un evento público. Hoy su excusa es la pandemia. Pero no lo será por siempre. ¿El pueblo weno se harta de tanta pinche tranza, verdad Cacas?

¡Chihuahua también está en llamas por la ineptitud de los funcionarios federales de la Comisión Nacional de Aguas! ¡Y se complica más por la ineptitud en el manejo de la Guardia Nacional en labores de policías, para lo cual obviamente NO ESTÁN PREPARADOS!

Dígase lo que se diga, son dos asuntos diferentes, que el cacas (y sus babeantes seguidores) no entienden. La tabla que presentó la titular del SAT me hace pensar que, sin las grandes empresas, que son las que más pagan impuestos (contrario a lo que dice el CACAS ignorante), sin ellas no podría existir el Gobierno como lo conocemos. Hay que hacer notar que 0.02% de los contribuyentes mantiene el 51% de los ingresos tributarios no petroleros. Entonces, en verdad, ¿quién está manteniendo a este país?

Obviamente, las empresas, y los empleados (contribuyentes cautivos) de esas empresas. No nos hagamos bolas, y busquenle por donde le busquen. El que diga otra cosa, está mintiendo. ¿Entienden? Si hay algo que el Presidentito odia es la gente productiva, los que trabajan. ¿Por qué? Muy fácil: ¡Porque si trabajas, no necesitas al gobierno!

¿Verdad chairos, pejezombies y AMLOVers? Bueno, el siguiente punto no es apto para pendejos: El ministro Luis María Aguilar presentará al pleno de la SCJN el proyecto por el que se rechaza la realización de la consulta solicitada por López Obrador, entre otros con este argumento: «NO SE PUEDE SOMETER A CONSULTA LA APLICACIÓN DE LA LEY», ¡y tiene toda la razón!

Pero, el presidentito no lo entiende… Tampoco los babeantes seguidores. Por ello, creo que es necesario una Campaña Nacional de Despendejizacion a la chairiza para que conozcan lo básico de nuestras Leyes, sus derechos y obligaciones. Como antes, pues, cuando en primaria y secundaria estudiabamos una materia que se llamaba Civismo.

Ah, que falta les hace… El ministro Luis Ma. Aguilar propone declarar inconstitucional la consulta para procesar a expresidentes: «Se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de derecho mismo». ¡Lo dice quien SI sabe de Leyes!

El PAN propone reforma para conocer la salud mental de AMLO y saber si es apto para gobernar. ¡Es obvio a todas luces que saldría reprobado y no apto! Pero, vamos a ver si logra pasar esa mentada Reforma, dado a que los NO APTOS son los que controlan el Congreso, precisamente.

El Pacto Fiscal Federal se está rompiendo, por una sencilla razón: De 32 Estados del país, tan solo 10 envían más del 90% del total de los recursos que recibe la federación. De cada peso que envían, esos 10 Estados reciben menos de 30 Centavos, con este régimen.

Los Estados del Sur, principalmente, son quienes menos envían recursos a la federación. Esos 22 Estados que menos envían recursos, por cada peso que envían, reciben 1 peso con 50 centavos, ¡porque según el Cacas son pobres!

¡Esa no es una forma de aliviar la desigualdad! El paquete Presupuestal de 2021 así esta enviado al Congreso. Y, DISMINUYE aún más los recursos a los 10 Estados que más dinero envían a la Federación, ¡comparado con 2020!

Menos dinero aun, para medicinas, obras, etc. Cada día, se suman más Gobernadores que obviamente SE OPONEN a esta política. Pero, esa será la discusión siguiente.

Yo digo que la política debiera ser JUSTA: El que no trabaje, que no coma. ¡¡¡Que cada Estado viva con lo que recaude!!! ¡Basta de mantener a la CDMX y al Gobierno Federal!

Contacto: alexescritorqro@gmail.com