EL PRI ES EL PARTIDO FEMINISTA Y LO MUESTRA CON LA  “LEY QUEMÓN”.

El PRI continúa siendo el partido de las mujeres y la “Ley Quemón”, impulsada desde el CEN y en cada estado, donde su vocera es nuestra diputada federal, María Alemán, es una muestra más del compromiso enorme que tiene el partido feminista de México para erradicar la violencia de género, acoso sexual y la denuncia a los malos padres de familia que no dan pensión alimenticia; iniciativa de ley que pone a nuestro partido a la vanguardia para favorecer la vida de las mujeres mexicanas, puntualizó el dirigente del priismo queretano, Paul Ospital.

Por su parte, la vocera de la “Ley Quemón”, la diputada federal, María Alemán Muñoz, explicó que esta iniciativa es un respaldo más que tiene el Revolucionario Institucional para con las mujeres y que propone la creación del Registro Público Nacional de Agresores Sexuales (con todos los culpables por violencia sexual) y el Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios (con todos aquellos que deban pagos de pensiones a sus cónyuges o hijos).

Añadió que quienes registrados por violencia sexual quedarán inscritos de por vida, donde cualquiera podrá consultarlo, ya que será público, “donde el propósito es inhibir las conductas violentas y cuidar la seguridad de mujeres, niñas y niños”.

En cuanto al registro con padres que no han cumplido con la pensión alimenticia, de igual forma permanecerán inscritos hasta que se pongan al corriente y el registro se exhibirá públicamente; con el objetivo de inhibir la irresponsabilidad en este tipo de pagos.

La diputada federal, María Alemán, convocó a las mujeres a que no se sientan solas, que no tengan miedo de hablar, que no tengan miedo de levantar la voz, “que se sientan respaldadas por el partido, que siempre ha respaldado a las mujeres, que hagamos un frente común para proteger nuestros derechos, para que no nos minimicen, para que no quede impune ningún acto de violencia y para cuidar desde la raíz, desde el origen, a la familia”

La diputada federal del PRI por Querétaro indicó que es lamentable que la violencia hacia las mujeres esté en aumento, ya que “en 2019 se registraron más de mil feminicidios, con más de 200 mil carpetas de investigación y durante el segundo semestre de 2020, más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de violación y violación”, delitos que el 99% quedan impunes.

Asimismo, María Alemán señaló que durante la presente pandemia por el Covid-19 la violencia doméstica contra las mujeres mexicanas aumentó 60%, así como que el 66% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido actos de violencia, 13 millones han experimentado violencia económica y patrimonial y el 67% son madres solteras que no reciben pensión alimenticia.

En el ámbito local, Alemán Muñoz puntualizó que el 41% de la población económicamente activa en Querétaro son mujeres y el 67% son madres solteras que no reciben pensión alimenticia.

Finalmente, la legisladora federal indicó que con esta iniciativa que apoya a todas las mujeres mexicanas “llegaremos hasta las últimas consecuencias, lucharemos para que sea aprobada esta iniciativa en esta Legislatura llamada: La Legislatura de la Paridad de Género”.