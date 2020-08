Por: José Riaza

Escalofriante, terrorífico, el principio del fin… Si ya de por sí la gente es mamona y elitista esto les va a encantar para sentirse “acá”, más especiales, más separados de la perrada, más cerca del Olimpo, pero siendo al unísono un rebaño servil y orgulloso de serlo, rebaño de pastor sin rostro o tal vez estoy exagerando y esto es solo una etapa, una anécdota o quizá perderemos para siempre ese afán nuestro de mezclarnos, de sudar, de abrazarnos, de salivar, de dar espacio a la improvisación, a lo espontáneo, a hablar con un desconocido, a hacernos amigos en la fila de los baños, a meternos donde no nos llaman, a encontrar el amor de tu vida en una celda, a gritar con un extraño hasta quedar afónicos, a colarte al backstage, a fumar donde no se puede, a inhalar lo que no se debe, a forjar lo que no es debido, a beber de donde no se debe, a empezar la noche solo y acabar rodeado de una tribu peculiar y sentirse más en familia que con la propia. A pesar de no querer sonar apocalíptico creo que estamos asistiendo a la decadencia irremediable del género humano; mujeres y hombres que se caracterizaron por su creatividad, su anhelo y acción de ir más allá ahora se ven mermados por el patético espectáculo de emular viejos momentos. La gente paga para ver a clones en vez de buscar algo nuevo. Sí, hablo de las bandas tributos y el asesinato de la imaginación frente a nuestros ojos y oídos, otro síntoma de la enfermedad que transitamos. Estamos ante una humanidad floja con horchata en las venas. Esta fotografía para mí podría titularse el principio del fin, la muerte de lo humano en una de sus expresiones más vivas y características: la cultura y su involución, la reingeniería o reconversión social hacía otra cosa que no sé si llamar humana. El fin de la humanidad y defino humanidad como la capacidad para sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia las demás personas, el fin de nosotros y el principio (o la continuación) de la esclavitud, de la masa, de la turba, de la individualidad copiada, de las opiniones repetidas, de saludar de lejitos, de la separación con nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra maravillosa mezcla, nuestro acervo y crisol cultural. Como cantó Pau Donés: “En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla, en la mezcla de lo puro que antes que puro fue mezcla.” Yo solo reitero: «Cada vez que me hablan de la nueva normalidad me genera más rechazo, nacen más y más rebeliones dentro de mí. No queremos más pantallas ni mierdas a distancia ¡¡¡ Queremos besos, abrazos, sudor, sangre, semen y saliva !!! » Llevamos más de diez años diciendo «The new order comes» y lamentablemente ya está aquí. Asco total.

