“El TEEQ, en otro embate al PRI”: Paul Ospital

Por Andrés González

En la semana que corre – segunda de enero – dos papas calientes ha recibido el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro TEEQ, integrado por los magistrados Martín Silva Vázquez, presidente; Gabriela Nieto Castillo y Ricardo Gutiérrez Gordillo.

Son los casos de exigencia de paridad total para algunos municipios de este estado, expediente TEEQ-JLD-31/2020 llevado por Josefina Meza Espinosa y otras dos mujeres, pero también el caso con mucho trasfondo político de Paul Ospital y Héctor González Flores, expediente TEEQ-PS-17/2020. Ambos aparecen – y solo ambos – cuando ya se está “jugando el partido, con un árbitro que me quiere meter en una lista nacional de misoginia, para impedir mi llegada a algún cargo electoral”.

Y la referencia es abierta al magistrado Ricardo Gutiérrez Gordillo.

El resolutivo de este martes por la noche, el de Paul y Héctor, cayó como una bomba en el CDE del PRI.

El de Josefina, solo unos días antes, por igual. Y las expresiones coinciden en el mismo magistrado: Ricardo Gutiérrez. Jose no lo baja de misógino. Este expediente ya voló a la Sala Monterrey.

El otro, el del CDE, hará lo mismo, en cuanto les llegue la notificación que no pasa de este lunes 18 del mes que corre.

“Vamos cuidar la parte jurídica con mucha puntualidad, con abogados que tienen pleno conocimiento de esto. Yo no veo porque este señor – Ricardo Gutiérrez – la ha tomado en forma personal contra mí, cuando ahí mismo tienen los casos del Agustín Dorantes, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, que violentó a una compañera diputada. Y hay más, el de Luis Bernardo Nava que este partido metió, exponiendo el exceso de gastos en su pasado informe”.

A Paul le oímos especialmente molesto, como pocas veces se le había escuchado.

“No nos vamos a dejar, porque se trata de la defensa de una institución, el PRI y no solo de mi persona” señaló.

“La verdad – y eso se ve a leguas – es que me quieren bloquear en una consigna que parece ser personal”.

Y señala, además de los casos de Dorantes y de Luis Bernardo, que “del otro lado están muy enojados porque les bajamos al candidato de Amealco cuando él se vino al PRI o bien porque todos nuestros procesos internos los hemos sacado limpios”.

Señaló que “resulta de alta sospecha y poca o nula eficiencia, que al TEEQ local, la Sala Monterrey del TEPJF le haya enmendado la plana en sus resolutivos hasta en un 63 por ciento, lo cual refleja una muy alta incapacidad”.

Y mire usted que coincidencia. Ha sido la licenciada Gabriela Nieto Castillo, la magistrada que ha defendido, con argumentos y razonamientos de ley, no solo el caso de Paul, sino también el de Jose. Los votos reprobatorios han sido de los magistrados Martín Silva Vázquez y Ricardo Gutiérrez Gordillo.

“Tacharme de misógino desde ese TEEQ es no conocer mi trayectoria política desde el Instituto Reyes Heroles, donde instituí la Escuela para Mujeres. El actual Comité Directivo Estatal del PRI está guardando y rebasando la paridad de género, cuando en el PAN no se tiene o bien, la totalidad de mujeres candidatas del PRI que van tanto a la gubernatura, a las presidencias municipales mayores y ellos, los del PAN, no pintan así. Entonces ¿Quién o quiénes son los misóginos? Que este TEEQ saque ya, los casos de Luis Bernardo Nava o el de Agustín Dorantes, para que le comencemos a creer”.

Así pues y a la distancia, el proceso electoral que ya comenzó, se anticipa “con un árbitro sumamente inclinado hacia el Poder”.

Este es el primer el hilo de una madeja que viene muy apretada y nada limpia, en un enfrentamiento que seguramente dará mucho de qué hablar.