EL VOTO JOVEN ABANDONADO POR LOS CANDIDATOS: PQT

En Conferencia de Prensa GUSTAVO BUENROSTRO, Presidente de la Asociación Civil POR

QUERETARO TODO (PQT), hizo público posicionamiento en el que asegura que los más de 500 mil

jóvenes queretanos que podrán votar el 6 de junio no están siendo tomados en cuenta por la generalidad

de los 10 candidatos y candidatas al Gobierno del Estado

De acuerdo a datos del INE el 29% de la lista electoral está integrada por jóvenes de entre 18 y 29 años de edad.

En Querétaro son más de 500 mil los jóvenes que podrán salir a votar el 6 de junio, ellos son los más interesados en el presente y el futuro de Querétaro y del país frente a la grave situación que están viviendo al inicio de sus vidas provocada por la pandemia del covid19: no tienen empleo, no hay oportunidad de estudiar y obtener una carrera profesional, no tienen los elementos necesarios para formar una familia

En nuestros recorridos de cercanía con la gente por todo el territorio estatal para conocer la opinión de los electores respecto a las campañas de los candidatos y candidatas a gobernador hemos encontrado que una gran mayoría de jóvenes nos dice que NO CREE EN LA POLITICA y que NO VA A VOTAR, hecho que nos preocupa pues pareciera que los discursos y propuestas de las 10 opciones no ha permeado en los jóvenes queretanos.

En POR QUERETARO TODO pedimos especialmente a todos los padres de familia queretanos que motiven a sus hijos a votar el 6 de junio, a que con el ejemplo ejerzan su derecho a decidir de manera informada y responsable y que elijan la opción que con mayor compromiso garantiza el presente y futuro de los cientos de miles de jóvenes queretanos.

Que voten por la opción que respete el derecho a la vida desde la concepción, que considere la protección y el desarrollo de la familia como valor transversal en todas las políticas públicas, que garantice eficiencia y honestidad en el ejercicio de los recursos públicos y sobretodo, QUE CUMPLA; será un fracaso social el que después del 6 de junio encontremos a jóvenes queretanos que tenían derecho a votar por primera ocasión y que por la falta de motivación y convicción no lo hicieron

Asumamos nuestra responsabilidad cívica y preparémonos para votar el 6 de junio informándonos y conociendo los alcances y compromisos de los 10 candidatos y candidatas al Gobierno del Estado y de todas las demás campañas vigentes en el Querétaro

Faltan 20 días para terminar el periodo de campaña y pareciera que algunos candidatos aún están construyendo su arranque de campaña, pues es lamentable observar que muchos de ellos y de ellas han sido parte de la gran improvisación que han vivido los 11 partidos políticos en Querétaro, la mayoría sin presupuesto suficiente ni estructura política formada Querétaro requiere de verdaderos partidos políticos que promuevan con hechos la participación ciudadana y no partidos que aparezcan y desaparezcan cada tres años solo siendo comparsa política de quienes si tienen los suficientes elementos para competir en la contienda electoral.

Seguimos convocando a las queretanos y queretanos que deseen participar con nosotros a que se pongan en contacto vía whatsapp al 4428689573 o a través de nuestra página web www.porqueretarotodo.com o nos encuentren en redes sociales con el hashtag #PorQueretaroTodo