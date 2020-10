Es notorio como cada vez de manera más frecuente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se refiere al movimiento FRENAA y aunque la mayoría de las veces lo hace de manera sarcástica, o intenta ser sardónico, es al mismo tiempo un claro signo de que le está preocupando más allá de lo que externa.

López Obrador, tiene razones para estar preocupado, la caída de la economía, cuyos pronósticos más conservadores lo ubica en menos 10 por ciento, la educación, donde no puede contener a los maestros soliviantados del CNTE que un día sí y otro también, bloquean carreteras, ferrocarriles, causando daños mayores a la economía y al desarrollo del país.

Sobre la seguridad, pese a las terroríficas cifras que diariamente conocemos que se suman más de 100 muertos y cuyas cifras oficiales, las conocidas, son ya más de 75 mil por efecto de la mala estrategia o la nula lucha contra los cárteles de la droga, que por momentos parece confirmarse que más que tolerarlos los ayuda y donde lo delincuentes comunes, igualmente andan como pedro por su casa, creando ya cual psicosis en la sociedad, en la gente de bien, en la que lo que quiere es trabajar, cuidad de su familia y ser productivos.

Dejé para el final la salud pues si en los anteriores rubros señalados, hay datos duros para corroborarlo, en el caso de la salud, es el más grave, pues se trata de la vida y la economía, rectificando, puede mejorarse, la seguridad, puede ser eficiente y tal vez hay un cambio ahora que se va Alfonso Durazo para competir por la gubernatura de sonora, pero si llega alguien como él, y que se sospeche que también tiene acuerdos o es cuando menos el interlocutor entre las mafias criminales y el gobierno, la ineficiencia demostrada por Hugo López Gatell, a quien nombró como responsable de atender y combatir la pandemia y lejos de dar resultados, estamos ubicados en el tercer lugar mundial en cuanto al número de muertos y el primero en el ejército de la salud que ha causado en la lucha, sobre todo porque no fueron equipados adecuadamente, sabemos de los actos de corrupción en que incurrieron instituciones como el instituto mexicano del seguro social y más que la institución, su director, Zoé Robledo, quien se prestó a realizar transacciones a sobreprecio sobre los equipos y medicamentos.

En el colmo de las aberraciones, y es una noticia poco difundida, hay dos aviones, provenientes de china, con equipo y medicamentos, que se encuentran perdidos y nadie dice nada, el gobierno federal se ha hecho de la vista gorda y prefiere distraer la atención de la población, con sus rifitas de acciones no aviones, o la absurda propuesta del juicio a los ex presidentes

Pues a todas esas preocupaciones, ahora debe añadir, el surgimiento de lo que el propio López Obrador llamó, FRENAA 2, que en realidad se denomina “Sí por México”, cuyas cabezas visibles son Claudio X González y dirigente de mexicanos contra la corrupción y Gustavo de Hoyos, dirigente de la coparmex

La confusión no crea que sea desconocimiento, si no el tratar de ocultar su verdadero miedo que ya empieza a reflejarse en la cara, pues si FRENAA no lo ha hecho temblar, con este nuevo movimiento que se presentará el próximo 20 de octubre de manera oficial para explicar sus objetivos y hasta donde se sabe, están integrados más de 200 organizaciones a lo largo y ancho de todo el país.

FRENAA y Sí por México, tienen como principal coincidencia, el estar en contra de López Obrador, la diferencia específica es que FRENAA, pretende hacer que López Obrador renuncie, pida licencia o simplemente se vaya a su rancho, antes del 1 de diciembre, por efectos constitucionales, el movimiento de Claudio X González y Gustavo de Hoyos plantea estrategias para evitar fraudes en las elecciones del 2021, desde el poder.

En ese concierto, vemos que su oposición crece ante los pobres o nulos resultados que da amlo y sus opositores crecen por el deterioro en que va al país y el sendero hacia el precipicio.

Es tarde para que el presidente rectifique, no está en su naturaleza reconocer que se equivocó, lo que hará que necesariamente, por una u otra vía, la división que ya existe entre los mexicanos, se ahonden, mientras que el país tendrá que sufrir una nueva crisis, que dañará lamentablemente a la mayoría de los mexicanos