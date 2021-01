Enrique Vega Carriles se registra como precandidato a presidente municipal de El Marqués por el Partido Acción Nacional

Enrique Vega Carriles, acompañado de su esposa Rocío Maestre, acudió a la sede del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), para registrarse como precandidato a presidente municipal de El Marqués; donde afirmó que es una gran responsabilidad representar al PAN para aportar en favor de los marquesinos, buscando el bien común, respetando siempre la dignidad de la persona y logrando una sociedad justa, ordenada y generosa.

“Este es un día muy especial donde agradezco al gran equipo de mi partido, Acción Nacional, y a los ciudadanos por invitarme a participar en el proceso de designación de candidato a la presidencia municipal de El Marqués 2021-2024.Para mí, es un gran honor y una gran responsabilidad poder representar al PAN, en un espacio de gobierno, donde pueda aportar en favor de los marquesinos, buscando el bien común, respetando siempre la dignidad de la persona, para que juntos logremos cada día una sociedad más justa, ordenada y generosa”.

Asimismo, Enrique Vega reconoció que 2020 no fue un año fácil, pero el permanecer juntos y realizar acciones a favor de los marquesinos, permitió un trabajo que nunca se detuvo y que no dejo en la incertidumbre a los que más necesitaban; además, indicó que también se realizaron acciones en materia de seguridad, teniendo al policía como centro primordial, por lo que se les capacitó, se les dotó de instrumentos tecnológicos y equipamiento, para contar con una corporación sensible, cercana y de resultados.

Destacó que durante su actual gestión como alcalde, se logró concretar con un proyecto anhelado por los habitantes del municipio, como es la concreción del Centro Municipal de El Marqués, para brindar un mejor servicio a los ciudadanos, un proyecto con visión a largo plazo; pero además, dijo, que la obra pública no dejó de realizarse, fortaleciendo la infraestructura educativa y la urbanización en todas las comunidades, obras de alto impacto y subrayó que durante gestión, se consolidó una administración de recursos sólidos, destacando que el municipio tiene deuda cero

Finalmente, Vega Carriles aseguró que el principal objetivo de registrarse es dar la continuidad a los proyectos que aún están en marcha y complementará los compromisos cumplidos; así como lograr que El Marqués sea un lugar digno y próspero para el que vive, invierte, trabaja y se relacione en esa noble tierra. Por lo que afirmó, que de lograr la candidatura, ésta será limpia, honesta, con propuestas reales y de beneficio social.