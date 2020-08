Entrevista Exclusiva con Joe Porchini

Entrevista Express Querétaro-Joe Porchini

Por José Riaza

Quién es Joe Porchini?

Soy una cantautora mexicana con más de 15 años de trayectoria. He compuesto música para obras de teatro independiente, cortometrajes, hecho colaboraciones con distintos cantautores y estuve 5 años como parte de la banda de rock alternativa Joe & Jagow and the 7th grade band.

Soy una cantante y compositora, que disfruta creando y contando historias sobre la gente y sobre mí. Considero que mi música es fresca y original. Escribo mis letras con entusiasmo y deseo de explorar nuevas opciones musicales. El objetivo de mi música es proporcionar diversión y entretenimiento a mi público sin pretensiones. Quiero que la gente pueda identificarse con las letras y disfrutar de la música, crear conciencia con las temáticas de las mismas, porque no solo compongo sobre amor, también escribo sobre temas positivos como crecimiento personal, e incluso sobre temas difíciles como el feminicidio y trata de personas. El confrontar las emociones, tanto negativas como positivas, nos permite sanar y crecer como seres humanos. La mayoría de mis canciones actuales tratan de dar un mensaje positivo, sin llegar a los extremos de un optimismo cándido y mal entendido. Desde mi punto de vista, la vida debe ser balanceada, ni solo luz ni solo oscuridad, y eso es lo que yo quiero expresar con mis canciones mi música.

Háblanos de tu obra, cuantos discos, eps y videoclips tienes. Potencia el último que estás promocionando.

En mi proyecto anterior sacamos 5 sencillos en plataformas digitales. Actualmente estoy trabajando en mi proyecto solista con el talentoso productor Gustavo Rodríguez (Tavo Rodríguez y su productora @talentoconrumbo) y hemos dado a conocer 6 sencillos.

Mi primer sencillo como solista es “Mariposa” y el videoclip está disponible en YouTube. Este tema es el parteaguas en mi carrera, ya que refleja el proceso de transformación que tuve para dar el paso como solista, es una balada y el arreglo de Gus Rodríguez realmente muestra lo que quise expresar en la melodía y la letra.

El día viernes 14 Agosto 2020, liberamos el 6º sencillo que se llama “Alas” y habla de un proceso de crecimiento personal y que cuando estamos listos para -metafóricamente- volar a nuevos horizontes, a nuevas aventuras.

También estamos promocionando y potenciando el sencillo “Todo cambiará” que fue hecho particularmente para hablar sobre la situación que estamos viviendo con la pandemia y la cuarentena. Es un sencillo que trata de ser positivo, ya que lo vivimos ahora mañana cambiará y hemos lanzado el videoclip también se encuentra en YouTube, siendo este tema particularmente relevante en estos tiempos, porque trata de mandar un mensaje alentador sobre lo que nos espera en un futuro, que ahora es incierto, pero temporal y volveremos a celebrar, estar juntos y por eso debemos cuidarnos para cuidar a los demás, ser empáticos y trabajar por el bien común.

Si formaste parte de un grupo, háblanos de él y dinos que diferencias ves a trabajar en equipo y ahora en tu carrera como solista.

Estuve en la agrupación de rock alternativo Joe&Jagow and the 7th grade band y desde mi punto de vista, hay ventajas y desventajas en participar en una banda. Una ventaja es la interacción de los miembros y eso enriquece las canciones, ya que los diferentes puntos de vista hacen que haya una gran lluvia de ideas al crear. Una desventaja es que organizar a varias personas con intereses personales distintos, a veces complica la dinámica de trabajo; además que las personas evolucionan, y con el tiempo van adoptando puntos de vista distintos u objetivos que ya no son compatibles con la banda.

Ser solista por otro lado, te da la libertad de expresar lo que tu realmente quieres, pero también crea inseguridades, al no estar cobijado por otros integrantes y eso hace que te esfuerces más, que seas más disciplinado y también más comprometido con tu objetivo; pero a veces eso multiplica el trabajo que se dividía en varias personas en la banda.

Sin embargo, considero, que dar el paso a solista es también una manera de evolucionar como artista, porque te permite trabajar con más detalle en lo que quieres expresar, ampliar las temáticas que te interesan y no te limita a los puntos de vista de otros. Ahora me siento más madura, segura, libre de expresar lo que siento a través de mis canciones y participando activamente en la producción de las mismas, con más asertividad.

Qué significa ser mujer en México y que se significa ser mujer en el medio artístico.

Es una gran pregunta. Ser mujer en México sigue siendo muy difícil, ya que la brecha en relación a los pagos, a las actividades, el balance de trabajo, en la familia, etc; sigue siendo muy amplia y distinta entre hombres y mujeres, por lo que se espera como el rol de género que tradicionalmente se le ha asignado a la mujer. Desafortunadamente México sigue siendo un país machista, y aunque ha evolucionado mucho en algunos aspectos, en comparación con otros países aún no existe la equidad de género y ésta hay que trabajarla mucho, pero desde trincheras que permitan a las mujeres aportar en leyes, en cambios sociales reales, en programas, cultura, cambio de estereotipos, educación, en las interacciones familiares, de pareja, amistades, trabajo, para que haya un cambio real.

Y en el medio artístico también existe esta parte machista, ya que en particular en este medio se le considera dominado por el género masculino y muchas veces, esto hace que como cantautora te cueste más trabajo abrir camino y tienes que luchar mucho más para demostrar que realmente tienes talento y puedes abordar temas de manera seria; además, desafortunadamente muchas veces el físico o la edad parecen ser más importantes cuando eres mujer y si no los tienes, aunque tu propuesta sea muy buena, no se considera porque no cumples los estándares que a la industria musical le gusta explotar.

Crees que se puede vivir bien del oficio de la música o hay que tener dos trabajos?

Realmente es muy difícil vivir solo de la música; a menos que tengas mucha suerte y tu propuesta musical, encuentre cabida comercialmente, y para eso se ha que picar mucha piedra, tocar muchas puertas y muchos músicos muy talentosos terminan desistiendo y desilusionándose; sin embargo creo que es posible hacerlo si planeas adecuadamente, si eres disciplinado, trabajas mucho y no solo tengas la parte de creatividad, porque no es suficiente el talento, necesitas trabajar y perseverar para lograrlo. Hay una frase que se le atribuye a Beethoven y creo que es muy precisa.

«El genio se compone del dos por ciento de talento y del noventa y ocho por ciento de perseverante aplicación»— Ludwig van Beethoven-

Muchos músicos que son muy talentosos y virtuosos, se confían de esto y no trabajan la parte de disciplina, metodología, planeación, etc y se pierden en el camino.

Y pues es muy conveniente tener otro trabajo, para justo contar con los recursos económicos para solventar la parte financiar la parte artística, hasta que puedas realmente vivir de ella.

Cuál es tu parte favorita a la hora de componer una canción/música/letra?

Pues me encanta poder contar historias de otros y compartirlas, si ellos me lo permiten y también escribir sobre mis experiencias personales. Disfruto mucho cuando mis musas me visitan, por que lo hacen de manera inesperada, de verdad. Cuando me estoy bañando llegan las ideas, o paso cerca de mi guitarra y como que me llama y la agarro, me pongo a componer o escucho una historia, veo una serie o leo un libro y llega a mi cabeza la canción.

Compones a la vez o primero la música y luego la letra?

Cuando empecé a componer, primero hacía o letra o la música y luego las juntaba, pero ahora siempre compongo simultáneamente y me fascina cómo se van amalgamando la letra y la música, cómo una va llevando a la otra de la mano, fluyendo, casi podría decir poéticamente, bailando juntas y me encanta.

Mucha gracias por la entrevista y por darme la oportunidad de dar a conocer mi proyecto musical, estoy disfrutando mucho esta aventura en solitario.

Besillos

Joe Porchini