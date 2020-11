Eta da sus últimos zarpazos, mientras México y Centroamérica hacen frente al desastre

Eta ha escrito con letras de sangre su nombre en la historia de los huracanes en el Atlántico. La tormenta tropical está dando sus últimos coletazos, en forma de inundaciones en Florida y Cuba, tras dejar una profunda huella de destrucción y muerte en Centroamérica y el sureste de México.

Zonas del sur de Florida han quedado bajo el agua tras sufrir un auténtico diluvio.

«Es terrible. No puedo ni salir a por leche. No sé si me voy a topar con una serpiente o con el cocodrilo que hace poco estaba nadando ahí», afirma una joven a la puerta de su casa.

Cuba reactivó el martes la alarma ciclónica en cuatro provincias del oeste y el centro, afectadas por intensas lluvias e inundaciones. Miles de personas han tenido que dejar sus hogares.

México: 27 muertos y 180.000 damnificados, mientras se buscan culpables del desastre

Más grave es la situación en Chiapas y Tabasco, en el sureste de México. Aquí, la tormenta Eta ha dejado 27 muertos y 180.000 damnificados.

En Tabasco, el deslave de presas, que estaban al límite, contribuyó a agravar las inundaciones y provocar el desastre. Responsables del estado y de la gestión energética se culpan mutuamente de lo ocurrido.nwseuro