Exhorta Secretaría de Salud a verificar etiqueta informativa al comprar juguetes

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro exhortó a los Reyes Magos a adquirir juguetes que no representen riesgo para la salud de la población infantil.

Los juguetes que se comercializan en el país deben cumplir con un marco jurídico establecido en la Ley General de Salud y en las Normas Oficiales Mexicanas.

Para proteger la salud de las niñas y niños es importante tomar las siguientes precauciones para el uso de juguetes:

• El producto debe contar con etiqueta informativa que especifique las medidas de precaución y garantía de calidad

• Debe detallar con leyenda o símbolo la edad recomendada para su uso.

• Las pinturas o crayones deben contar con la leyenda de que no son tóxicos.

• Tener cuidado con juguetes viejos, ya que es posible que no cumplan con las de medidas de seguridad vigentes.

La Secretaría de Salud recomienda: verificar que los juguetes no emitan un olor fuera de lo común, no dejen residuos de pintura o de cualquier otro tipo en las manos de los niños y las niñas y que no irriten su piel.