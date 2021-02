Exhortan UAQ e IQM a impulsar desarrollo de las mujeres en la ciencia y la tecnología

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Dra. Teresa García Gasca, y la directora del Instituto Queretano de las Mujeres (IQM), Lic. Valeria Guerrero Ángeles, ofrecieron una charla virtual en la que reflexionaron sobre la brecha de desigualdad que persiste entre hombres y mujeres, en el campo de la ciencia, la tecnología y la producción de conocimiento.

La Dra. García Gasca -quien además de dirigir al Alma Máter queretana, se ha destacado a nivel nacional por su investigación químico-biológica de la utilización de las lecitinas del frijol tépari en el combate al cáncer de colon- manifestó que, si bien el papel de las mujeres en la ciencia es sumamente destacado, el reconocimiento que debiera ir de la mano con esta actividad, todavía no es suficiente.

En este sentido, la catedrática puso como ejemplo que únicamente el 6 por ciento de los Premios Nobel se han entregado a mujeres; y particularmente en México, en donde pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es un termómetro de la actividad científica, el índice de mujeres que acceden a los niveles II y III está por debajo del 30 por ciento.

En lo que respecta a la UAQ, mientras que el 60 por ciento de la matrícula del nivel bachillerato está compuesta por mujeres y el 56 por ciento, a nivel licenciatura; cuando se trata de los posgrados este número baja a 53 por ciento; lo que refiere que el género femenino va perdiendo presencia conforme avanza el grado académico.

Esto tiene que ver con las responsabilidades sociales y familiares que históricamente se aplican a las mujeres, indicó la Dra. García Gasca, quien afirmó que es necesario que desde la primera infancia se erradiquen los estereotipos de género que van frenando a las niñas en su desarrollo profesional.

En esto coincidió la directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Lic. Valeria Guerrero Ángeles, quien comentó que el proceso de investigación científica y tecnológica es más largo y menos terso para las mujeres que para los hombres; por lo que resulta urgente trabajar en el rompimiento de roles, de forma que se vaya acabando con la disparidad de género.

Al respecto, la Rectora de la Máxima Casa de Estudios del estado acotó que mientras que, aunque las oportunidades entre los sexos sean iguales, si no hay igualdad de condiciones, seguirá reduciéndose el desarrollo de las mujeres en el ámbito científico.

“Es como si en una carrera de velocidad pusiéramos a un hombre y a una mujer en la línea de salida; pero mientras que el hombre usa tenis de última tecnología, la mujer usa tacones altos. Tienen la misma oportunidad de correr, pero no las mismas condiciones. Y cuando uso la metáfora de los tacones me refiero a factores que se van aplicando a las mujeres como la carga familiar y el cuidado del hogar, que debería ser compartido con la pareja o con el resto de la familia”, refirió la Dra. García Gasca.

Por su parte, la Lic. Guerrero Ángeles destacó el trabajo que se ha hecho desde la Universidad Autónoma de Querétaro, en particular desde Género UAQ para delinear políticas ya institucionalizadas enfocadas en garantizar esta igualdad de oportunidades y de condiciones entre hombres y mujeres. A lo que la Rectora se comprometió a seguir impulsando la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de desarrollo de la comunidad universitaria, porque especificó: “Las Universidades tienen que ser el ejemplo a la sociedad”.