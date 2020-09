Exige Hugo Cabrera comparecencia del titular del Instituto Queretano del Transporte. 

Pide el Diputado Local, Hugo Cabrera, que de manera urgente comparezca el titular del Instituto Queretano del Transporte, con el objetivo de atender la situación del transporte público en la entidad, derivado de las constantes quejas y señalamientos de ciudadanos.

“El tema no es nuevo ni es una ocurrencia, es un reclamo continuo de la ciudadanía, particular y acentuadamente en la zona metropolitana; no quisiéramos llegar al extremo de que durante el informe tuviéramos que reprochar durante ese momento la ausencia del titular del Instituto Queretano del Transporte” expresó Hugo Cabrera.

Señaló que existen choferes que han manifestado el temor en materia de seguridad, principalmente en zonas de la capital donde prefieren evitar el acceso; ejemplificó con el caso de hace tan sólo unos días cuando un chofer víctima de asalto perdió la vida, aumentando así la preocupación generalizada.

Explicó que desde el Congreso Local existe mucho trabajo que se pude hacer para contribuir al mejoramiento del transporte público en Querétaro, pero para ello se requiere conocer el análisis y diagnóstico, por ello lamentó la postura del partido mayoritario que constantemente bloquea que se pueda revisar el tema.

“Tenemos que escuchar el diagnóstico del transporte para saber qué podemos promover y abonar desde el legislativo al tema; el transporte en Querétaro es un tema complicado, lamentamos la cerrazón del bloque mayoritario para abordarlo” concluyó el Diputado Local.