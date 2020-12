Facultad de Ingeniería crea SUBE, APP para facilitar movilidad de invidentes en transporte público

Salvador Martínez Cruz, alumno del Doctorado en Mecatrónica, y Jereidy Cano Jerónimo, de la Licenciatura en Diseño Industrial, desarrollaron un sistema de asistencia integrado por módulos bluetooth instalables en las estaciones del Sistema QROBús y la aplicación para celulares “SUBE” que servirá para que personas con ceguera y de baja visión puedan mejorar su calidad de vida trasladándose en transporte público sin depender de terceros.

Con ayuda de notificaciones de voz, el procedimiento consiste en tres fases: el usuario se acerca a 15 metros de la parada de autobuses y la aplicación le indica el nombre de la estación; luego, la app rastrea los camiones con un rango de hasta 50 metros, indicándole con anticipación la llegada de la unidad de transporte; finalmente, a bordo del camión la aplicación le avisa el nombre de la siguiente parada con tiempo necesario para su descenso.

El Mtro. Salvador Martínez, responsable del desarrollo de la APP y de la programación de los módulos, explicó que los módulos son balizas electrónicas o “beacons” que emiten una señal bluetooth de bajo consumo y en una sola dirección, es decir, solo envía información al usuario. Se trata de dispositivos programables que pueden instalarse en las paradas QROBús y en las unidades de transporte para que la aplicación móvil pueda identificar la estación y la ruta.

Indicó que actualmente hay tecnologías comerciales similares que funcionan con GPS, pero que dependen de conexión a internet o de que el usuario tenga saldo o que brindan cantidad de información innecesaria; en cambio, SUBE es un sistema innovador que toma en cuenta el aspecto económico del usuario ya que solo necesita tener activado el bluetooth, además de que la aplicación puede seguir funcionando aún si el celular se encuentra bloqueado.

El Lic. Reynaldo Lugo Escobar, coordinador de “La UAQ incluye a todos” y usuario con ceguera total, puntualizó que el 13 por ciento de la población queretana padece alguna discapacidad visual, y de esa cantidad el 3 por ciento se tienen que trasladar por trabajo o estudio. Señaló que desde febrero de 2020 colabora con el Mtro. Salvador Martínez y Jereidy Cano en el desarrollo del proyecto y la fase de experimentación a fin de darles la seguridad a las personas invidentes de que están tomando la ruta correcta.

“La mayor desventaja para trasladarme es tomar el camión. Si en la parada hay personas me ayudan o a veces no me contestan, o me apoyo de mí oído para saber si se acerca un camión, hacerle la parada y preguntarle qué ruta es. Al descender donde más me pierdo es en la noche: no alcanzo a distinguir dónde me voy a bajar; hay personas dispuestas a ayudar y otras no, entonces le pregunto al chofer. SUBE también funcionaría para personas de la tercera edad o foráneos”, comentó María Trejo, quien padece baja visión y solo puede ver un 10 por ciento.

La universitaria Jereidy Cano colaboró en el diseño gráfico de la aplicación y de las pruebas para evaluar la efectividad del sistema. En una primera etapa se realizaron 20 pruebas dentro del Campus Cerro de las Campanas y otras 20 en el Campus San Juan del Río. Posteriormente, se ejecutaron 6 pruebas en el Eje Constituyentes con la supervisión de personal del Instituto Queretano de Transporte (IQT), en las que se comprobó el 95 por ciento de eficiencia.

“Llevamos desarrollando la aplicación desde febrero. La interfaz es muy sencilla, se basa en dos botones: rastreo de autobuses y de paradas. Actualmente, estamos en la fase de experimentación con el permiso del IQT y estas pruebas nos sirven para terminar de definir la aplicación. También estamos trabajando en la adaptación de las paradas convencionales de todo el municipio y en la implementación de los módulos en los camiones”, señaló.

Se proyecta que, junto con el IQT, para principios de 2021 se instale un módulo en cada una de las 22 estaciones que integran el Eje Constituyentes. Cuando termine la fase de experimentación se procederá a hacer pública la app, la cual se encuentra en un primer momento para el sistema operativo Android y, posteriormente, será llevada al sistema iOS.

“Las personas con ceguera que están participando en este proyecto han declarado que si se logra implementar este sistema influirá positivamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad visual, ya que les dará mayor movilidad y hará de Querétaro una ciudad más incluyente; además, las personas con ceguera que viven en estado de marginación tendrán una mayor oportunidad de salir a buscar un empleo o estudiar”, agregó el Mtro. Martínez Cruz.