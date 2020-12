Fallece Florencio Olvera Ochoa, ex obispo de Tabasco

Con 87 años de edad, el jerarca perdió la vida este domingo 20 de diciembre, así fue dado a conocer durante las primeras horas del día por el vocero de la Diócesis de Tabasco, quien aunque no dio detalles del motivo de su fallecimiento, sí adelantó que los restos mortales del ex obispo serán trasladados en su tierra natal Tequisquiapan, Querétaro.

La noticia ha causado revuelo entre la sociedad tabasqueña, quien no perdió la oportunidad de externar sus condolencias y lamentar el deceso.

SOBRE SU VIDA

Florencio Olvera Ochoa nació el 12 de octubre de 1933 en Tequisquiapan, Querétaro; después de sus estudios básicos en el Seminario fue enviado a Roma. Residió en el Colegio Pío Latino Americano. Realizó sus estudios de Licenciatura en Teología, en la Universidad Gregoriana y fue ordenado sacerdote el 26 de octubre de 1958.

El 30 de noviembre de 1992 fue consagrado Obispo para la Diócesis de Tabasco, de donde fue trasladado a la Diócesis de Cuernavaca para tomar posesión el 21 de marzo de 2002. El 10 de julio de 2009, el Papa Benedicto XVI aceptó su renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis por límite de edad.

Entre las características de su ministerio en Tabasco, quiso dar a las Parroquias de la Diócesis una estructura de áreas que permitiera la diversificación de los ministerios. Visitó casi todas las comunidades católicas en distintos momentos. En su tiempo, se logró que hubiera un sacerdote dedicado exclusivamente a la Pastoral Vocacional. Notable fue su empeño en la formación de los futuros sacerdotes proporcionando criterios de formación y un fuerte apoyo al Seminario Diocesano. Durante este período y bajo su impulso se construyó el Comedor y la Gran Capilla del Seminario. Ordenó a 47 sacerdotes.

Convocó a la elaboración del Plan Diocesano de Pastoral y se inició el proceso previo con la coordinación de un equipo, sin embargo, al quedar vacante la sede, se suspendió el proyecto. Fue un obispo con gran inquietud por la catequesis y el uso de los medios de comunicación al servicio de la Evangelización. Preocupado por sus sacerdotes, impulsó el trabajo de la «Formación Permanente» constituyendo una comisión coordinadora.

DECÁLOGO DE PECADOS ELECTORALES

El clérigo Olvera Ochoa, fue uno de los jerarcas católicos más polémicos, a raíz que creo el Decálogo de los Pecados Electorales, el cual está conformado de la siguiente forma.

1.- Es Pecado no votar, caer injustamente en el abstencionismo por pereza, por apatía, sabiendo que el abstencionismo puede favorecer a los más inmorales. Si en conciencia no encuentro al candidato puro, debo votar por el menos malo o por algún candidato no registrado.

2.- Es Pecado votar sin conocer, el partido o al candidato como persona capaz y honesta.

3.- Es Pecado vender mi voto, comprar el voto, robar votos. El voto del miedo. Presionar el voto con amenazas o con dádivas e imponer el voto cooperativo, que es anticonstitucional; todo líder tiene únicamente un voto: el personal.

4.- Es Pecado votar a favor de propuestas que apoye el aborto, la eutanasia, la prolongación de la vida por medios extraordinarios (aferramiento terapéutico), la destrucción y la manipulación del embrión humano.

5.- Es Pecado votar por proyectos en contra de la familia monogámica e indisoluble, por proyectos que promueven caricaturas grotescas de familia integrada por personas del mismo sexo; por proyectos que quitan a los padres el derecho de educar a sus hijos.

6.- Es Pecado por quien no respeta la libertad religiosa, de todos y cada uno de los mexicanos, no solo de los católicos.

7.- Es Pecado votar por quienes fomenten las formas modernas de esclavitud: Alcohol, Droga, Pornografía, Prostitución, Secuestro, etcétera.

8.- Es Pecado votar por proyectos de economía salvaje que atacan a la persona humana y el bien común, que dañen la justicia social, la solidaridad y la subsidiariedad perjudicando sobre todo a los más pobres.

9.- Es Pecado no saber ganar, considerar como enemigo a quién vota distinto a mí, ser prepotente, no trabajar para los demás y trabajar únicamente para mi grupito.

10.- Es Pecado no saber perder, ni aceptar la realidad, no reconocer mis debilidades, perder el ánimo, no colaborar con la autoridad legítima para lograr acuerdos comunes y prepararme para la próxima campaña.