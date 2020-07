Fallece la comunicadora y periodista Mercedes Aguilar Montes de Oca.

Toluca, Edomex.- Compañera, colaboradora, reportera, periodista, catedrática, amiga y Maestra de muchas generaciones de periodistas, Mercedes Aguilar Montes de Oca falleció este lunes.

En vida fue reconocida por su amplia y empoderada trayectoria. Dos salas de Prensa, llevan su nombre, la del transporte colectivo metro y la del Senado de la República.

Nació en Toluca, una noche, seguramente lluviosa, el 24 de septiembre, justo a dos casas del Templo de la Merced, quizá una de las más bellas muestras arquitectura religiosa de Toluca, que formó parte del convento de la Santa Cruz del Milagro, del cual se conserva una fracción que data del siglo XVII. El conjunto colonial pertenece a la Orden de la Merced, de ahí que, por el Santoral y la coincidencia del Templo, esa niña debería de llamarse Mercedes.

El apellido Aguilar es conocido en Toluca debido a que su tío, el hermano mayor de su papá, fue miembro del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el licenciado Guillermo Aguilar Sánchez.

Los Montes de Oca, asentados en México, se dividieron entre el centro y norte del país. Como constató Agustina, su tía, hermana mayor de su madre.

La familia Aguilar Montes de Oca, Carlos y María de la Luz, sus padres, junto con su hermana Alicia, vivieron en Valle de Bravo durante un lustro. Muchos días soleados y tardes lluviosas permitieron a Mercedes apreciar la naturaleza, y dejarle recuerdos más sólidos en su inicio en las letras que en las clases. Mercedes comienza a leer novelas “rosas”, publicadas semanalmente; de su escuela, solo nos puede compartir el recuerdo vago de un edificio frío y amplio, de colores claros en tonos amarillos, del nombre ni hablar.

En su formación primaria en el Montessori de Toluca, la materia preferida fue Español, como rutina aplicaba lo aprendido, un juego se convirtió en una rutina necesaria, el motor en aquellos días de su vida, cumplir con los deberes de forma sobre calificada se volvió otra necesidad donde el principal cómplice fueron sus maestros, que a pesar de que en varias ocasiones fue pillada, ya sea ayudando a completar, o a cumplir las tareas en su totalidad de sus compañeritas, menos afines a la escuela y sobre todo al Español.

“Nunca me molestó ayudar a mis compañeras de escuela en sus deberes, de hecho, me sorprendía que no les gustara como a mí”. dijo.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

2003 a la fecha Coordinadora de Comunicación Social del Metro

2001 a 2003 Asesora de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del H. Congreso de la Unión

1998 a 2000 Asesora de Comunicación Social del Secretario de Educación Pública

1995 a 1997 Directora General de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública

1994 a 1995 Directora General de Comunicación Social de la Secretaría de la Reforma Agraria

1993 a 1994 Jefa de Prensa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

1989 a 1993 Directora General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación

1984 a 1989 Subdirectora General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación

1982 a 1984 Gerente de Información y Relaciones Públicas de Caminos y Puentes y Servicios Conexos

1980 a 1982 Subdirectora General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación

1979 a 1980 Jefa de Prensa de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación

1977 a 1979 Secretaria Técnica del Departamento de Comunicación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1976 a 1978 Diseño, Integración y Dirección de los Noticieros Radiofónicos Nacionales, de Grupo ACIR.

1974 a 1975 Redactora del Noticiero de Televisión “24 Horas”, del Licenciado Jacobo Zabludosky

1971 a 1973 Coautora y coconductora del Programa “Desayuno para Tres”, en la X.E.D.F., Radio Fórmula. (noticias y comentarios)

1971 a 1972 Directora de Radionoticias de El Heraldo de México

1970 a 1972 Productora del Noticiero Estelar de El Heraldo de México.

1970 a 1971 Reporte y Subdirectora de Radionoticias de El Heraldo de México

1967-1969 Reportea y Redactoria de Radionoticias de El Heraldo de México

1966 a 1967 Redactora de noticieros para el Sistema de Radiópolis y el Canal 5 de Televisión

1977 A 1982 Jurado en exámenes profesionales en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México

1980 Elaboración del Programa de Estudio para la Carrera de Periodismo, Ciencias y Técnicas de la Comunicación, de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México

1976 a 1988 Catedrática de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México: Técnicas de Información por Radio y Técnicas de Información por Televisión

1974 a 1978 Jurado en exámenes profesionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México

1970 a 1976 Catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México: Técnicas de Información por Radio y Técnicas de Información por Televisión

ACTIVIDADES ACADÉMICAS COLATERALES

2003 Ponente en el Diplomado “Cultura Política y Participación Ciudadana” Módulo “Evolución y Perspectiva de los Medios, en el Proceso de Transición Democrática”

1983 Ponente en el Foro Periodístico “México-Guatemala” en la Ciudad de Guatemala, C.A.

1984 Organizadora y ponente del Foro de Periodismo Radiofónico en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1978 Organizadora y ponente del Primer Seminario de Periodismo Radiofónico, de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Veracruz.

CREATIVIDAD

1996 a 1997 Spots para la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

1983 Spots para la paraestatal Caminos y Puentes y Servicios Conexos

LITERATURA

2003 “Esta Ciudad… que no es nuestra”. Crónicas citadinas.

1983 “Hombres, Dioses y Advenedizos”. Cuentos Cortos.billieparkernoticias