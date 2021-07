Fantástico Gran Premio Pedro Rodríguez en Querétaro

Se cumplió el meridiano de la temporada Copa Notiauto 2021, hasta el momento han sido cinco fechas llenas de acción y mucha adrenalina. El Gran Premio Pedro Rodríguez, quinta fecha del campeonato, no fue la excepción ya que tuvo ingredientes explosivos en su menú durante toda la jornada que se vivió en el Autódromo EcoCentro Querétaro.

Fueron 7 estupendas carreras en las categorías: Súper Turismos 1 y 2, Súper Turismos Light 1 y 2, TC2000 y dos bellísimas competencia de la Vintage Pro Series, cada una de ellas con muchos rebases, acciones al límite y bastante velocidad que encendieron la pista de 2.3 kilómetros.

La Copa Notiauto, patrocinada por PIRELLI, Renault, Triatlón.com, Scudería Rodríguez, WAB, Con Ganas de Vivir, A53 Driver Training, Mothers, Furor y Canon avalada por la FEMADAC y la CNP, comenzó su cartel con la carrera 1 de los Súper Turismos Light que fue ganada por Juan Carlos Sarmiento, seguido de Carlos Márquez en el segundo puesto y el tercero fue para Eduardo Ramírez.

De igual manera la carrera 1 de los Súper Turismos estuvo al máximo de octanaje, el hit fue conquistado por Jorge Jiménez, escoltado por Manuel García Mass y Leonel Cravioto que nunca dejaron de asediar al puntero en las 14 vueltas que duró la carrera.

Los hermosos y “ruidosos” autos de la Vintage Pro Series, fueron el gozo en la pista por su belleza y por el sonido tan característico de sus motores. El Grupo 1 fue para Pablo Cervantes que fue acompañado en el podio por Miguel Granados y Luis Cervantes, en la segunda y tercera posición respectivamente. Mientras que el Grupo 2, fue conquistado por Luis Cervantes, el puesto dos para Pablo Cervantes y el tercero para Eugenio Ramírez.

Las acciones continuaron con la carrera de la TC2000, donde el protagonista del día fue Elliot Van Rankin que logró su quinta victoria de manera consecutiva ampliando el récord de su equipo en la categoría. Elliot se llevó la pole horas antes y capitaliza de manera perfecta esa posición durante la carrera. El podio fue completado con Eliseo Ramírez en la segunda posición y con la dupla de Adiel Gamboa y Luis Cobos en la tercera posición.

Para ir cerrando el gran show de velocidad, los Súper Turismos Light volvieron a la pista. La revancha del día fue para César Ortega que durante la mañana había logrado la pole, pero para la carrera 1 no pudo capitalizar. Pero las cosas no fueron igual en el hit 2, donde se vio poderoso y tras rebases quirúrgicos se fue a la punta que no perdió hasta la bandera a cuadros. El segundo lugar fue para Jorge Caso y el tercer lugar del podio lo obtuvo Yusif Abed.

El cierre espectacular estuvo a cargo de los Súper Turismos, el mandamás fue Jorge Jiménez que repitió en lo más alto del podio pero ahora de manera determinante, tras completar 24 giros al circuito de 2.3 kilómetros, Jiménez cruzó la meta a 20.870 del segundo lugar, Manuel García Mass y el tercer lugar fue para Leonel Cravioto que le arrebató en la vuelta final la posición a Rodrigo Ordoñez que deberá esperar a la fecha para obtener la revancha.