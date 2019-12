El Dragón de Mondragón

Estimado lector, si Usted me lo permite se le puso de color de hormiga a Feli-pillo Calderón la detención de uno de sus hombres más cercanos el cual se le acusa de estar ligado pero en las grandes ligas pero que quede claro no estoy hablando de las grandes ligas de béisbol deporte que le encanta a nuestro actual mandatario sino a las grandes ligas de los capos del narcotráfico del país y en donde los panistas le pedían al gobierno del Donald Trump intervenir para que se acaba de una vez por todas con estos grupos delictivos que han ensangrentado nuestro país y como diría mi abuelita ahí en donde “LA PUERCA TORCIÓ EL RABO” Ya que si ¡Feli-pillo! ignoraba la participación de un alto funcionario de su gobierno por lo cual podríamos llamarlo ¿ignorante? o ¿pen-tonto? pero SI ÉL TAMBIÉN ERA CÓMPLICE DE GENARO GARCÍA LUNA Y RECIBÍA SU MOCHE, POR MEDIO DE ESE OBSCURO PERSONAJE YA SE METIÓ “EN CAMISA DE ONCE VARAS” y es como dice AMLO, ¡UN CORRUPTO QUE PERTENECE A LA MAFIA DEL PODER!… Esperemos que Calderón pase como un “pen-tonto” y no como un cómplice porque sería Feli-pillo, pillo, pillo… A quién ya que se le cayeron seguramente los calzones y le dará diabetes (no por consecuencia de tanto alcohol que ingiere) sino porque esto que sería una acusación gravísima, por lo que tendrá que vivir totalmente alcoholizado, para poder sobre llevar lo que pudiera venir en su contra porque Genraro fue titular de la Secretaria de Seguridad Publica en su sexenio, en donde el bocón de FOX (hoy aclamado por el Dirigente Nacional Marko Cortes de Acción Nacional) podría salir también embarrado de esta podredumbre, porque en su sexenio Guanaro García tuvo un puesto importante… SOLO RECORDEMOS QUE FELI-PILLO FUE QUIEN LE DECLARA LA GUERRA AL NARCOTRÁFICO EN NUESTRO PAÍS PROVOCANDO MILES DE MUERTOS A LO LARGO Y ANCHO DE MÉXICO como decía mi abuelita: Hijito, por favor “Nunca escupas hacia arriba que el gargajo te caerá directamente en tu cara” y mejor “Cuida tus palabras, que te puedes morder la lengua y cercenártela por hablar de más”… Ya hemos visto como la rabia de FOX lo lleva a despotricar y sangrarse el hocico con muchas de sus declaraciones, así que calladito se ve más bonito ¿No cree amigo mío?… Recuerden que “Cae más rápido un hablador, que un cojo” y “Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”… Porque sería increíble que un mandatario de ese nivel como lo fuera: Feli-pillo Calderón no tuviera control y/o información de sus más cercanos y que ahora “Haga como que la virgen le habla” así como “Queriendo tapar, el sol con un dedo” fingiendo demencia senil o quiera jugar con nuestra inteligencia, ¡NO SABER QUE UNO DE SUS FUNCIONARIOS MÁS CERCANOS A ÉL ESTABA A MERCED DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, SERÍA COMO PENSAR QUE EL ALCOHOL A CABO SUS NEURONAS CEREBRALES!… Por lo cual Feli-pillo Calderón se convertiría ante los ojos de todos, hasta de los propios calderoncitos azules en un pillo, pillo, pillo… Pero como dicen los abogados nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario con pruebas fehacientes, pero este gran quemón para este expresidente de la republica emanado de Acción Nacional quien renunciara al partido azul ya hace un tiempo, necesitara kilos y kilos de vitalicia (a qué buena medicina) pero nadie se lo quita, ni el mejor traga fuegos (bombero) del país podrá apagar incendio que trae en plenos hombros Calderón provocando el derrumbe de lo que representa y represento en nuestro México convulsionado por la inseguridad que vivimos día a día… En donde se demuestra gran parte de lo que pregonaba AMLO… ¡SOBRE LA GRAN CORRUPCIÓN QUE CARCOMÍA A LAS

INSTITUCIONES Y SOBRE LA MAFIA DEL PODER QUE EXISTÍA!… Y que por desgracia aún existe en nuestra nación, la cual se tiene que extinguir con el apoyo de todos y cada uno de los ciudadanos que solo buscan un México con justicia y oportunidades… ¿No cree usted amigo lector?…