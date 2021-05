Fuerza por México ganará la elección del 6 de junio y tiene en las mujeres el mayor de los respaldos

“Nunca más violencia en contra de las mujeres, nunca más una falta de respeto hacia una mujer queretana”, afirmó el líder moral de Fuerza por México, Pedro Haces, quien acompañó a los candidatos de Fuerza por México en Querétaro y aseguró que Juan Carlos Martínez será el próximo gobernador del estado.

En un evento realizado en el municipio de Corregidora, donde acudieron representantes de los 18 municipios, 15 distritos locales y 5 distritos federales, encabezados por el candidato a la gubernatura Juan Carlos Martínez, se confirmó que Fuerza por México es la alternativa al bipartidismo que ha vivido Querétaro.

“Aquí están los 18 municipios representados, esto demuestra lo que se ha venido haciendo, este es el trabajo que se ha venido haciendo, está es la unión, aquí se siente, no ha habido otro partido hasta el día de hoy que tenga un evento como este, porque este es un evento de ciudadanos que han sido incluidos para que Fuerza por México sea el partido del futuro, es el partido de los jóvenes, las mujeres, en este partido todos nos tendemos la mano”, afirmó el candidato del partido rosa.

Pedro Haces, líder moral y fundador del partido reconoció la trayectoria del candidato a la gubernatura y aseguró que será el próximo gobernador del estado e irá acompañado de la mano de Fuerza por México y las causas de la gente.

“Hoy en este partido se abre la oportunidad a todos aquellos que no son el futuro de México sino el presente, son bienvenidos todos los jóvenes queretanos, aquí no somos como los de enfrente que siempre son los mismos, aquí es bienvenida la libertad más no el libertinaje, aquí es bienvenida la diversidad sexual, aquí son bienvenidos todos y cada uno porque son seres humanos y porque son mexicanos, son bienvenidos y respetados todos los hermanos con capacidades múltiples”, afirmó Pedro Haces.

Previamente en rueda de prensa el candidato de Fuerza por México, Juan Carlos Martínez dio a conocer que su gabinete de trabajo estará integrado por perfiles de profesionales y especialistas en diversos temas, empresarios, representantes de grupos sociales y gente que no busque vivir de la política.

“Va a ser una realidad, vamos a formar un gabinete por ciudadanos y empresarios, no vamos a traer lo mismo, políticos rancios, viejos y corruptos, vamos a acabar con este esquema de una vez y serán seleccionados a través de nuestros colegios en el estado”, finalizó el candidato del partido rosa.