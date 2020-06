“Grupos adinerados” importaron el COVID-19 a México; dice López-Gatell en video difundido por Gustavo de Hoyos

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), compartió un video a través de su cuenta de Twitter donde se escucha a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, mencionando que la pandemia del COVID-19 llegó a México por grupos sociales de alta capacidad económica y financiera o cuya ocupación los obliga a viajar internacionalmente.

En el fragmento del video, de un minuto de duración y fechado el 17 de junio, se puede escuchar al llamado zar del coronavirus en México mencionar que la epidemia fue importada por grupos sociales adinerados.

Esta enfermedad característicamente por ser una enfermedad emergente que para México fue importada a partir de grupos sociales de alta capacidad económica, financiera por grupos sociales adinerados del país

Aunque en el video no se distingue quién o quiénes eran los interlocutores de López-Gatell aclaró:

Esto no lo digo de forma peyorativa ni para crear una segmentación innecesaria o polarización, sino porque existe una realidad constatada y constatable de que la importación ocurrió en personas que tenían capacidad económica o su ocupación les llevaba a viajar internacionalmente, entonces pudimos documentar que los primeros casos se presentaron y posteriormente se mantuvieron en las relaciones sociales entre ciertos grupos económicos de alto poder adquisitivo

Gustavo de Hoyos no aclaró cómo obtuvo la grabación o quién se la filtró, pero la acompañó con este texto:

“La prédica cotidiana de la polarización, el odio y la lucha de clases está perturbando a un número creciente de funcionarios del @GobiernoMX. Ahora @HLGatell responsabiliza a “grupos sociales de alta capacidad económica y financiera” de importar al País el #COVID19. ¿Qué buscan?”, escribió.

El primer caso de COVID-19 en México se confirmó el 28 de febrero de un hombre de 35 años en Ciudad de México que recientemente estuvo en Italia. Hasta la fecha, nuestro país registra 170,485 casos positivos acumulados y 20,394 fallecimientos.

No conozco este audio. Que se filtren las cosas, cuando uno no tiene nada que ocultar no pasa absolutamente nada. Si era mi voz y es verídico que fue mi voz y yo lo dije, excelente. Eso es lo que dije. Qué bueno porque ahí está el audio. La reunión fue muy productiva como suele ser. Siempre es un gran gusto escuchar gente pensante, gente comprometida y con un sentido grande de responsabilidad para atender un fenómeno como este y las consecuencias que tiene sobre el bienestar social, la economía, etcétera

Planté un reto que tenemos que abordar, de manera conjunta, que es la velocidad a la que se produce los datos de confirmación por laboratorio. Cuando nosotros tenemos información de los casos, recuerden siempre que toda la información que presentamos aquí es producto del buen trabajo de las entidades federativas, específicamente del personal operativo en las unidades de salud.infobae