La ceremonia del Grito para conmemorar el inicio de la guerra de Independencia sí se realizará, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la parte final de su conferencia de prensa matutina, el mandatario adelantó que no se dejará pasar la conmemoración de la fecha.

“También decirles que va a haber Grito y va a haber Desfile”, aseveró.

—¿Sin gente? —se le cuestionó.

—Guardada la distancia, sana distancia en todo, con protocolos de salud, pero sí va a haber.

El titular del Ejecutivo se negó a dar más detalles acerca de cómo se desarrollará la ceremonia, sí se hará desde el Balcón Presidencial o si el desfile se desplegará a través de las calles del Centro Histórico.

—!No, no, no! Es que no sabemos si vaya a haber gente, no sabemos todavía, pero va a haber Grito.