Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, dio positivo por COVID-19

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dio a conocer que está contagiado de COVID-19. “Yo mismo pensé que no me iba a tocar a mi, pero ya me tocó”, expresó el mandatario estatal en un video que publicó a través de sus redes sociales.

Astudillo detalló que, luego de sentir que padecía algunos de los síntomas más conocidos del virus, se realizó la prueba correspondiente -es la segunda vez que se la practica-, cuyos resultados arrojaron que es positivo al nuevo coronavirus.

No obstante, el gobernador aseguró que continuará dando seguimiento a los asuntos del estado mediante los mecanismos virtuales que se han utilizado desde que inició la contingencia sanitaria.

“Yo mismo pensé que no me iba a tocar a mí, pero ya me tocó, reconoció el mandatario estatal. “Estaré pendiente de todo, estaré pendiente de todos los avances para enfretar esta dura pandemia que es una realidad (…) Cuiden a su familia, cuiden a los suyos, cuiden a los adultos. Estamos en un momento todavía difícil”.

Además, en su mensaje Astudillo añadió que se encuentra bien, solo con algunos malestares, pero nada de gravedad.

El gobernador de Guerrero ha realizado la mayoría de sus actividades de manera remota, como se puede comprobar en sus redes sociales. Sin embargo, también en sus cuentas se observa que en los últimos días sí ha estado presente en eventos o reuniones con más funcionarios. Aunque, de igual manera, se puede ver que hacen uso de cubrebocas y conservan la sana distancia.infobae