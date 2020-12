Hora de Empresarios al Servicio Público; Tulum, un Caso *Hoteleros Hacen lo que Desdeñan los Políticos

Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi

CONEME.- Argonmexico / Mucho ayuda, el hecho a un lado… En medio de los problemas de pandemia, del sargazo, de los rezagos en la inseguridad y la infraestructura de Tulum, Quintana Roo, los empresarios locales, en especial los del sector turístico han estado impulsando con todo vigor las bondades y atractivos que tiene éste, uno de los lugares más importantes en la historia de los mayas.

Hoy en día, Tulum se ubica entre la primera y tercera zona arqueológica más visitada en México. Es uno de los 11 municipios que integran el estado de Quintana Roo y se localiza en la zona centro-norte de la entidad enclavado en la Riviera Maya, cuya cabecera es la ciudad de Tulum y su territorio fue segregado del Municipio de Solidaridad.

El territorio municipal de Tulum conserva la misma composición que gran parte de la Península de Yucatán. Es una gran planicie sin apenas elevaciones, que desciende en sentido oeste-este hacia el mar, no llegando a superar en ningún punto los 25 metros sobre el nivel marítimo.

En sus extraordinarios hoteles y restaurantes se come exquisita langosta, y se disfruta de las playas más hermosas del planeta. Resulta elocuente que en ese importante destino turístico son varios los hoteles que prestan sus servicios como los mejores del mundo, incluso han sido premiados a nivel internacional, por ejemplo, los World Travel Awards.

Por si fuera poco, y como nunca antes, los empresarios hoteleros liderados por David Ortiz Mena López Negrete, Presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, han empezado a invertir desde hace un par de años en la pavimentación de la carretera costera de calles con sus propios recursos, tanto en la región de Akumal, como en la zona hotelera de Tulum.

Así las cosas, no se debe descartar que, al nieto de Don Antonio Ortiz Mena (exsecretario de Hacienda de México durante dos sexenios y quien fuese reconocido en el mundo por haber sido el artífice del período del desarrollo estabilizador), se le considere desde ya como fuerte contendiente a gobernar el Municipio de Tulum.

Para los analistas políticos, es indudable que la emoción social que se advierte en David Ortiz Mena es un ejemplo de lo mucho que habría que tomar en cuenta en el próximo proceso electoral, para refrescar y cambiar el perfil de quienes deben ser servidores públicos, si es que en realidad se quiere ciudadanizar la política y lograr que se manejen de manera más eficiente los recursos públicos.

Bajo esa perspectiva, diversas organizaciones civiles, liderazgos naturales, al igual que integrantes de la sociedad civil han coincidido con el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, David Ortiz Mena respecto a que “es tiempo de escuchar a la gente, pues esta es la depositaria del conocimiento y la experiencia para resolver problemas comunes”.

De acuerdo a un video que ha empezado a circular de manera profusa en redes sociales, la directora de la Asociación Civil “Transformar Educando a Akumal”, habitantes de la zona maya, artesanos del municipio, empresarios y maestras, alertan que “a la población le ha faltado más atención. Necesitamos que nos presten más atención para beneficio de las comunidades y el propio Tulum”.

Sobre todo, cuando los problemas han rebasado a las administraciones municipales, y aparte de que no están resolviendo los problemas de la gente, cada día se ponen más difíciles. La ciudadanía está cansada de que los gobiernen políticos.

Si este fin de semana fueran las elecciones, la gente votaría por un hombre de empresa. “Si les dan a escoger entre en empresario y un político para que los gobierne, escogerían a un empresario, pues tiene una visión más amplia de lo que hay que hacer para resolver los problemas de la gente.

“Los empresarios saben bien cómo planificar, saben de organización y de control, lo que hace que los lleve a la toma de decisiones más específicas que es lo que ocupamos. La visión que trae un emprendedor es el desarrollo y una visión a futuro de las necesidades que tiene esta ciudad. Tendría más visión de cómo ayudar a la comunidad y al propio Tulum”.

Y es que David Ortiz Mena y los hoteleros de Tulum se caracterizan por atender problemáticas como el reencarpetamiento de la carretera costera, la ayuda en especie a personas damnificadas por fenómenos hidrometeorológicos, la construcción de lugares recreativos para los habitantes de Akumal; la lucha contra el sargazo de la mano con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Estas y muchas otras son las actividades y acciones de impacto social que han enderezado los hombres de empresa que no sólo se conforman con generar empleos en la Riviera Maya; también les brindan servicios y como se ve, hasta la pavimentación y el reencarpetamiento de la carretera; mientras que los que cobran como funcionarios, nada que funcionan…

argondirector@gmail.com y argonmexico@gmail.com

Argonmexico Agencia Informativa le reitera a Usted, amable lector, la apertura para recibir sus comentarios, artículos periodísticos y otras colaboraciones que deseen publicar en nuestro portal www.argonmexico.com Sólo le recordamos que no damos tregua ni espacio a rumores, ni a la diatriba fácil.

ANTI SPAM: Bajo el Decreto S.1618 TITULO III aprobado por el 105 Congreso base de las Normativas Internacionales sobre SPAM, este correo no puede ser considerado SPAM mientras tenga una forma de removerlo. Si desea seguir recibiendo nuestra información se lo agradecemos; en CASO CONTRARIO, basta que responda este correo con la palabra BORRAR.