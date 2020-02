Importante trabajar en inclusión, diagnóstico oportuno e intervenciones para mejorar calidad de vida de personas con Síndrome de Asperger

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro se une a la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Asperger, fecha elegida por el día del nacimiento del científico alemán Hans Asperger, quien por primera vez describió las características de esta condición.

El síndrome de Asperger forma parte de los Trastornos del Espectro Autista. Es un trastorno del neurodesarrollo en el que existen alteraciones, especialmente en la comunicación e interacción social, en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento, sin embargo, quienes lo presentan logran un lenguaje fluido, y por lo general, tienen una capacidad intelectual promedio.

El objetivo de la conmemoración es visibilizar a las personas y familiares de quienes lo padecen, y con esto, plantear las necesidades terapéuticas y de inclusión educativa-social, así como las intervenciones que se requieran para lograr una calidad de vida satisfactoria con un sentido de equidad.

A pesar, de los esfuerzos por identificar las causas de este síndrome, aún no se ha conseguido. No obstante, se han reconocido factores de riesgos genéticos y ambientales como: infecciones virales, complicaciones y toma de medicamentos durante el embarazo, edad de los padres, nacimiento prematuro, antecedentes familiares. Cabe resaltar que no existe ningún vínculo entre las vacunas y los Trastornos del Espectro Autista.

Los signos y síntomas pueden variar durante el desarrollo; la gravedad también varía de una persona a otra; y se pueden clasificar: en problemas de la comunicación y en interacción social e intereses restringidos, conductas o rutinas repetitivas.

El diagnóstico, se hace mediante la sospecha y las preocupaciones que expresan los padres, profesores, médicos de primer nivel u otras personas cercanas al menor.

El personal de salud que genera el diagnóstico debe estar capacitado, lo más conveniente es que lo hagan los psiquiatras infantiles, pediatras y terapeutas.

En Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) durante el 2019 realizó una capacitación dirigida al personal adscrito al Centro Estatal de Salud Mental (CESAM), para la detección y diagnóstico definitivo de Trastornos del Espectro Autista.

En este Centro, a los padres de los pacientes detectados y diagnosticados se les invita a talleres con respecto al diagnóstico. Asimismo, a los pacientes se les brinda psicoeducación y tratamiento, en casos necesarios, se refieren a otros centros que brindan opciones terapéuticas de lenguaje, motricidad, integración sensorial o estimulación temprana.

Quienes tienen este síndrome son personas que frecuentemente son blanco de discriminación y estigmatización. Las principales recomendaciones para que tengan una mejor calidad de vida, son: la inclusión educativa, es decir, que los maestros estén familiarizados y capacitados para evitar el acoso escolar, mejorar su socialización y aprendizaje mediante diferentes estrategias de enseñanza y en caso necesario, adecuaciones curriculares.

En la parte social, brindar a la población información general para evitar la discriminación y el maltrato.