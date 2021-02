Impulsan IEEQ e Infoqro transparencia proactiva para fortalecer la democracia

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), en coordinación con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro), llevaron a cabo el curso ‘Transparencia proactiva’.

La capacitación fue impartida, en modalidad virtual, por el Consejero Electoral Daniel Dorantes Guerra y la Comisionada María Elena Guadarrama Conejo a integrantes de los 27 Consejos Distritales y Municipales del IEEQ, así como a funcionariado de ambas instituciones.

En su intervención, el Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del organismo electoral exhortó a las personas servidoras públicas a maximizar el ejercicio de la transparencia en todos sus actos, con la debida protección de los datos personales.

“Les invito a que no veamos a la transparencia como una situación ornamental, es una situación sustancial, si no lo vemos así y no la ejercemos, no estaremos transmitiendo confianza en la ciudadanía y, en consecuencia, no podremos hablar de transitar a un fortalecimiento de los valores democráticos y de la democracia como sistema”, señaló.

Asimismo, el Consejero Electoral destacó que el IEEQ no solo cumple con las normas en materia de transparencia, tanto en lo que respecta a obligaciones comunes de los entes públicos como aquellas específicas, sino que entrega información de manera proactiva a la ciudadanía.

Por su parte, la Comisionada de Infoqro señaló que la transparencia proactiva implica poner a disposición de un grupo, un tema específico que genere conocimiento con un fin concreto, a partir de las propias necesidades y hábitos de consulta y consumo de información de las personas destinatarias.

Lo anterior, con el objeto de establecer un diálogo abierto, un acompañamiento de la sociedad a las instituciones públicas, disminuir brechas de información, hacer eficiente el acceso a trámites y/o servicios, mejorar la toma de decisiones de la comunidad y autoridades, así como promover la rendición de cuentas.

Guadarrama Conejo expuso que la información pública debe tener los siguientes atributos: accesibilidad, congruencia, confiabilidad, integralidad, comprensibilidad, actualidad, oportunidad, verificabilidad y veracidad.