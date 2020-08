Impulsan SEP y Fundación Alfredo Harp Helú activación física desde casa durante pandemia por COVID-19

Las actividades físicas y deportivas, además de ser fundamentales en el desarrollo

integral de las y los jóvenes del país, durante la contingencia sanitaria por SARS

CoV-2 fueron urgentes para que las comunidades escolares de la Educación Media

Superior evitaran caer en depresión, ansiedad y otros trastornos; además de

fomentar y fortalecer las prácticas de sociabilidad con la familia, afirmó el

Subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz.

Por su parte el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán,

destacó que no se debe olvidar que, a pesar del acelerado ritmo de vida que

llevamos, la actividad física es otro factor importante para que nuestras niñas, niños,

adolescentes y jóvenes alcancen un completo estado de bienestar y sean más

felices.

Por lo que cambios tan pequeños como subir escaleras en vez de utilizar el

ascensor, caminar, ir en bicicleta a nuestros centros escolares o laborales, traerán

cambios positivos a nuestra vida. Nos ayudarán a fortalecer nuestros huesos y

músculos, mejorarán la circulación de la sangre en el cuerpo, reducirán el estrés,

aumentarán nuestra autoestima y seguridad, y favorecerán el proceso de

aprendizaje, abundo Moctezuma Barragán.

En este sentido, Arroyo Ortiz detalló que, a través del concurso Actívate en Familia

Desde Casa, así como con las actividades desarrolladas desde los programas

Jóvenes en Casa y ConstruyeT, se promueve la responsabilidad social para que las

y los jóvenes se comprometan con la justicia social, los derechos humanos y el

medio ambiente.

Además de que reconozcan la importancia del autocuidado físico de su salud y de

adoptar hábitos saludables, ya que “si ustedes cuidan su propio cuerpo, cuidan su

salud, serán personas, seguramente muy exitosas”, señaló durante su participación

en la ceremonia virtual de premiación.

Luego de felicitar a todos los ganadores, explicó que el certamen se realizó con el

propósito de que las y los jóvenes de Educación Media Superior participaran

enviando videos o material gráfico en el que expusieran una serie de rutinas de

ejercicio físico y deportivo, realizados con la familia, durante el confinamiento

sanitario.

Señaló que, con este concurso, se buscó fomentar la responsabilidad social entre

los alumnos ya que los premios, consistentes en paquetes deportivos, donados por

la Fundación Alfredo Harp Helú, que incluye balones de futbol, basquetbol, voleibol;

casacas, silbatos, conos y redes, entre otros aditamentos, serán entregados a los

planteles a los que pertenecen los ganadores.

El representante en México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), Lorenzo Jiménez de Luis, añadió, de manera virtual, que con el concurso

impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el PNUD, se pretende

impulsar los beneficios del ejercicio y la actividad física para el bienestar físico y

emocional de las personas, más cuando se tiene que estar en el confinamiento.

Agregó que la pandemia obliga a las personas a reconstruir su forma de vida, y en

esto entra el ejercicio físico. Las actividades físicas, comentó, ayudan a aminorar la

ansiedad.

Felicitó a los equipos que presentaron más de mil propuestas, las cuales son

realizables en casa, además de ser innovadoras, son altamente recomendables

para convivir de una manera armónica. Dijo que el concurso es coherente con el

compromiso adoptado por México en la agenda 2030, referente a fomentar el

desarrollo físico y mental de las personas.

En su participación en la ceremonia virtual, Daniel Aceves Villagrán, Director de la

Fundación Alfredo Harp Helú, reconoció el esfuerzo de las y los estudiantes, así

como de las autoridades educativas para instrumentar un programa de activación

física, durante el confinamiento social por el COVID-19.

Afirmó que es un alto privilegio participar en un esquema multidimensional,

multidisciplinario y multicultural, ya que la activación física ha sido reconocida como

un parámetro importante, no solo en el marco de la pandemia, sino también en el

desarrollo de las y los jóvenes, dentro de la Educación Media Superior.

Destacó la imaginación, creatividad, voluntad y entusiasmo de los participantes, y

dijo que, con este tipo de iniciativas, capacidades cómo la resiliencia, se manifiestan

significativamente. La resiliencia significa, entre otras cosas, sobreponerse a los

obstáculos; encontrar habilidades que desconocíamos y, ante las circunstancias

actuales, reconocernos en el marco de la familia y la sociedad, señaló.

Para este concurso se recibieron más de mil videos de todas las regiones del país

de los cuales, 90 resultaron ganadores, tres por entidad; y en el caso del Estado de

México, Tamaulipas y Guerrero, dada su alta participación, se decidió entregar cinco

premios a las escuelas cuyos estudiantes ganaron el concurso.

Finalmente, se premiaron nueve materiales gráficos, en los que se exponen los

beneficios y rutinas de la actividad física y deportiva, hechos por estudiantes que no

tenían acceso a internet o algún dispositivo que les permitiera realizar un video.