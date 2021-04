INE ordena a AMLO retirar ‘mañanera’ del viernes donde presumió programas sociales

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó aplicar una medida cautelar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y le ordenó retirar el material de La Mañanera del viernes 16 de abril, en donde presumió los avances de programas sociales en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. El PRD y Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el viernes 16 de abril en su conferencia de prensa matutina habló sobre los programas sociales, incurriendo en una violación a la veda electoral. El Presidente presentó gráficas de beneficiarios, mencionó cómo su gobierno apoya a la ciudadanía de estos estados y del país, los avances que hay en comparación con gobiernos anteriores e incluso señaló que “aquí no está lo de fertilizantes y no está la vacuna, por poner otro ejemplo, que se está aplicando y es universal y gratuita”. Por lo que por unanimidad de votos, los consejeros coincidieron en que se trata de una evidente violación a la veda electoral. “Se está difundiendo por parte de un servidor público todo lo que la ley contempla que se debe mantener el margen, este es un ejemplo claro y me parece que es oportuno que esta comisión emita la medida cautelar y que se ordene el retiro de este contenido de donde son accesibles”, señaló el consejero presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Ciro Murayama. Y aprovechó para señalar que aunque no es materia de esta queja, ya se presentaron observaciones sobre La mañanera de este mismo lunes en donde el Presidente hizo alusión a encuestas que hacen referencia a su partido, por lo que hizo «una muy respetuosa invitación al titular del ejecutivo federal para que respete las normas en la Constitución, para así asegurar la equidad en la contienda a través de la neutralidad de los gobernantes». milenio