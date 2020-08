INE prohíbe transmisión íntegra de La Mañanera en Hidalgo y Coahuila

Con un voto de diferencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó prohibir a los medios de comunicación la transmisión continua de La Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral de Hidalgo y Coahuila, a partir del 5 de septiembre. Las consejeras Carla Humphrey y Norma Irene de la Cruz, así como los consejeros Roberto Ruiz, Uuc-Kib Espadas y Martín Faz votaron en contra tras acusar que se trata de un engrose que incluyeron 15 minutos antes del inicio de la sesión, pues las mañaneras no estaban consideradas en el dictamen original.

“Estoy en desacuerdo en la transmisión de las mañaneras en periodo electoral, pero también estoy en contra de estos acuerdos que se meten de último momento a la mesa, así que no puedo votar a favor y mantendré mi voto solo en el sentido de la propuesta original”, indicó el consejero Uuc-Kib. La consejera Claudia Zavala, quien promovió el engrose, explicó que se decidió incluir para que haya mayor claridad y certeza de las condiciones en que se puede realizar o no la transmisión de las conferencias del Presidente.

“No estamos calificando el modelo de comunicación, el tema es que si alguna de estas situaciones que algún medio llegue a difundir de manera ininterrumpida La Mañanera, que es el único sentido de esta adenda, la Comisión de Quejas ya tomó un criterio y la autoridad jurisdiccional ya tomó un criterio y eso no variaría”, indicó.

Lo que respaldó la consejera Favela al recordar que en las elecciones de 2019 también se determinó que las mañaneras no se podían transmitir de manera ininterrumpida en las entidades que estuvieran bajo proceso electoral, y agregó que las adendas son comunes y no tienen “un afán de sorprender” como se acusó. “Hay mandato constitucional de suspender promoción gubernamental. Y el hecho de que se dé cobertura ininterrumpida a las llamadas mañaneras afecta el pautado del INE, es decir, puede acabar desplazando los mensajes de los distintos partidos políticos, de la propia autoridad electoral e implica difusión de propaganda electoral, lo que se está señalando es que una cobertura noticiosa adelante, se puede dar cobertura a lo que ocurra en esos espacios pero la transmisión permanente sí implica una afectación a la equidad de la contienda, que la publicidad de los gobiernos no afecte la equidad”, explicó Ciro Murayama.

Los partidos políticos de oposición respaldaron impedir la difusión de las mañaneras, pues el propio gobierno federal las ha catalogado como un medio para difundir actos del gobierno. Mientras que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, cerró la discusión concluyendo que el punto de fondo no es que La Mañanera esté prohibida, sino que escuchar de manera ininterrumpida los logros del Presidente cae en la restricción constitucional a las propagandas gubernamentales.milenio