Invitación a “Llantos de sirenas”, nuevo libro de Jose Riaza

Os saludo a todxs, espero no estén perdiendo la cabeza con todo lo que esta sucediendo y aprovechen la oportunidad que nos brinda el virus para hacer inventario de nuestro ser, nuestros hábitos de consumo, de pensamientos, de vida…es decir en que estamos invirtiendo nuestra energía.

Al ver el agua cristalina de los canales de Venecia no dejo de pensar en que somos un cáncer para este planeta azul y nuestra madre tierra empieza a hartarse de sus hijos. Debemos aprovechar este tiempo para descubrir lo importante y prioritario en esta vida. Y aunque muchxs sigan pensando que tiene que ver con el dinero, las posesiones, el sexo, el reconocimiento…esto esta alejado de la realidad y lo vemos ahora en este estado de alerta.

Quiero aprovechar esta cuarentena para contaros acerca de mi segundo libro. Su título es «Llantos de sirenas» y se centra principalmente en las alarmas, las sirenas, el ruido y las injusticias que sufren los seres de este planeta en este siglo XXI. Habrá espacio para hablar de la importancia de perpetuar la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre pero en este espacio abierto que será este libro podremos hablar de la pobreza, de la niñez y de cualquier situación de alarma, de peligro de la cual sean testigos y deseen compartir o de temas que les carcoman el alma y quieran ponerlos sobre el papel. No olviden el poder de la auto-terapia al escribir sobre nuestros dolores del alma.

El objetivo del libro es generar empatía con lxs que no se enteran de nada, también es un ejercicio creativo de hartazgo, rabia, impotencia, empatía y compasión. Para este libro quiero invitar a todxs vosotrxs a participar. Me gustaría que me mandaran textos en formatos de cuento, relato, testimonio, poema, ensayo, teatro… Sería fabuloso no solo concentrarnos en un tema feminista y poder tocar casos de discriminación e injusticia de todo tipo. El aullar de las sirenas es para todos los sexos. Estoy abierto a incluir textos sobre trans, LGTB, hetero, racismos, discriminación positiva y negativa…El asunto es nutrir el libro y que sea un buen compendio de anécdotas reales o ficticias pero que nos lleven al análisis y a la empatía hacía todas las tendencias incluso la del machista, violador, asesino, el abusador… Comprender la raíz de esos puntos es vital para poder tratarlos. Es un ejercicio de concordia y empatía mutuo, una manera de comunicación distinta a la que estamos acostumbradxs. Gracias. Espero ansioso sus textos. Requisito: no faltas de ortografía ni gramaticales, pon tu nombre, apellidos y el título del texto. Gracias a todxs por leerme y compartir la invitación. Envíen sus contribuciones a: joseriaza@yahoo.es