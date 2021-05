Israel anuncia un «despliegue masivo» de fuerzas de seguridad para acabar con la violencia interna

El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, ha anunciado este jueves un «despliegue masivo» de fuerzas de seguridad para acabar con la violencia interna en el país, informa AFP.

En particular, ha ordenado la movilización de diez compañías de la Patrulla Fronteriza en la reserva para reforzar las acciones de la Policía para frenar los enfrentamientos entre árabes y judíos en varias ciudades del país, según The Times of Israel.

Una declaración de la oficina de Gantz subraya que no se permitirá que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sean utilizadas para realizar trabajo policial en territorio