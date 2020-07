“JEFE OMEGA, MIZOGINO Y GOLPEADOR DE COMPAÑERA DE TRABAJO”

Con el número de denuncia DGAI/II/D/003128/07-20, Ana “N” elemento femenino de la secretaria de seguridad ciudadana en la CDMX, fue atacada a “PUÑETAZOS”, por el jefe omega de nombre Javier Eduardo Soler Rosales, compañero de trabajo y amigo sin derechos de Ana, la cobarde acción de este PATANAZO se derivó al revisar el teléfono celular de su compañera, mismo que encontró un mensaje de WhatsApp, mensaje que detono su ira, y al reclamarle a Ana “N”, esta lo mando a mantener a sus dos hijos que tiene con diferentes parejas y donde incluso ahora se sabe que también violento físicamente a una de ellas con nombre Lucero “N”

Es verdaderamente vergonzoso que existan este tipo de “COBARDES” con uniforme, que, abusando de obeso y mórbido cuerpo, se hagan los valientes con las mujeres, solo imaginen la diferencia entre este mini – hombre y los elementos muertos al ataque del secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch, YO CREO QUE ESTE TIPO MININO ENSUCIARA SUS PANTALONES Y ECHARÍA LAS LAGRIMAS PIDIENDO AUXILIO.

La denuncia ya fue interpuesta, esperemos que no salgan con aquello de que no procede, que estos fantoches mini – hombre, busquen sin uniforme, sin armas a otro de su mismo peso a ver si es lo mismo, otro consejo serio buscar ayuda psicológica porque está comprobado que los golpeadores de mujeres normalmente esconden pasados de abuso sexual o no soben como gritar a los cuatro vientos su orientación homosexual.