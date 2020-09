Juicio a Ex-presidentes, Burla para el Pueblo

De Política y Mujeres

Por; Alex Goodman

El Presidentito López Obrador quiere consultar al pueblo si se debe enjuiciar a Salinas de Gortari, y otros ex-presidentes, pero tiene en su gabinete a Manuel Bartlett responsable de la caída del sistema electoral en 1988.

Bartlett fue además Secretario de Educación de Salinas!!! Peor tantito: Pero no es el único caso. Pregunta también sobre si se debe juzgar a Ernesto Zedillo, su antiguo aliado, pero tiene en su gabinete a Esteban Moctezuma, Secretario de Gobernación de Zedillo.

Pregunta lo mismo sobre Vicente Fox, pero incorporó a su campaña a Lino Korrodi el organizador de «Amigos de Fox». De Fox también sumó a su gobierno a Manuel Espino, secretario general y presidente nacional del PAN durante el sexenio Foxista. Espino es actualmente Comisionado del Servicio de Protección Federal de López Obrador. Y no olvidemos a Alfonso Durazo, hoy flamante Secretario de Seguridad Pública, y ex vocero de Vicente Fox.

De Felipe Calderón incorporó a su gobierno y proyecto a Germán Martínez, amigo personal de Felipe y expresidente nacional de PAN. Igualmente sumó a su bancada legislativa a Gabriela Cuevas, quien fue la que, contra la voluntad de Andrés, pago su fianza en el famoso desafuero. Datos para desmemoriados…

Y de Peña Nieto, al que ahora igualmente incorpora a su «consulta» es evidente el acuerdo para que operadores de Peña se sumarán a su campaña. Los ex gobernadores peñistas Roberto Sandoval, Roberto Borge, José Murat, Javier Duarte, Mario Marín, Cesar Duarte, operaron a su favor. Enrique Peña Nieto dirigió todas sus baterías en contra de Ricardo Anaya durante la campaña y protegió a López Obrador.

De las acusaciones en contra de Anaya, ninguna procedió, y terminaron al triunfo de AMLO. ¡¡¡Todo era una estrategia mediática para atacar a quien se perfilaba como ganador!!! Además, Peña Nieto dejó solo a Meade, y pacto por conducto de Romo y Videgaray, su propia impunidad.

En Mayo de 2018, en el edificio inteligente de Alfonso Romo, se cerró el acuerdo entre las partes. Sí, Romo el amigo de Pedro Aspe y Carlos Salinas, el promotor de Fox, del plan Puebla Panamá, el adversario durante años de López Obrador, fue el conducto confiable para todos…

Así la vida. Están de no creerse las sandeces que dice el ¿ex? comunista Pablo Gómez con José Cárdenas: Van a hacer una “consulta” patito para enjuiciar a los expresidentes, y una vez que se decida juzgarlos, se ponen a investigar de qué delitos acusarlos.

¡La carreta antes que los WEYES! En serio, los cuatroteros y aplaudidores, ¡no rebuznan porque no conocen la tonada! ¡Aunque uno no quiera buscarles sus diarias burradas, se lucen! Dan material para escribir diario. ¡Ni que uno tuviera tanto tiempo! La Constitución Mexicana establece en el Art. 21 Que la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, y de nadie más. El Art. 14 establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en Perjuicio de persona alguna.

Y por otro lado existe en México la prescripción de la acción penal. Y, por Último, vivimos en un sistema Republicano que se rige por una Constitución y leyes complementarias. Partiendo de esta normatividad que nos rige, y que está vigente es de entenderse lo siguiente:

En primer lugar, para llevar a Juicio a alguien, es necesario un requisito de procedibilidad, que, en este caso, es una denuncia en forma ante la autoridad competente (Ministerio Público), para así poder integrar la Carpeta de Investigación Con datos de Prueba que acrediten la existencia de un delito.

Una vez hecho lo anterior, se ejercita acción penal ante un Juez de Control, quien analiza si se reúnen los extremos del Art. 19 de la Constitución para emitir un Auto de vinculación a Proceso o no. Esto es lo que se debe hacer en un sistema democrático y una República.

¡Siempre que se respete el Estado de derecho! En un Imperio como lo fue el Romano o en una Monarquía, el Emperador en el primero y el Rey en el segundo de los gobiernos que aquí menciono, en un Coliseo o en un circo, preguntaban al pueblo si se mataba o no a la gente (Gladiadores) o combatientes. ¿Recuerdan?

Dependiendo de la respuesta del pueblo vivían o morían. Eso fue hace miles de años en el imperio y cientos de años en los reinados. ¡¡¡Si López se considera Emperador o Rey, entonces tenemos un serio problema en México pues nos gobierna un enfermo mental con miles de años de retroceso!!! ¡Creo que este es el caso hoy!

El engañar al pueblo diciendo que van a enjuiciar a los expresidentes sin que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, es una burla y si el señor López cree que es posible, pues ya perdió el juicio, y sus asesores le mienten para hacer un circo mediático.

No es posible juzgarlos porque habría que hacerlo con las leyes vigentes en el tiempo que gobernaron, y las leyes prohíben que se proceda en contra de un presidente durante su gestión y los delitos por los que podría hacerse eran específicos y había un procedimiento.

¡¡¡Despierten, Caramba!!! ¡¡¡¡NO SE PUEDEN HACER LEYES RETROACTIVAS!!!! Cuando yo era niño, en mi natal Guanajuato vi muchos gritos de Independencia, desde el balcón de la presidencia municipal que daba al jardín principal. Jamás vi un rostro quejumbroso como éste, adusto, lleno de rencor, con más obligación que gusto por el momento.

Puedo entrever que ya es una carga para él en ser presidente, paradójicamente, por no haberlo sido teniendo todo lo que tuvo, y jamás volverá a tener. Su momento se ha ido. Ha perdido una gloriosa oportunidad de haber cambiado a México. Le restan tres y medio años de subida pronunciada, y pronto perderá el control de las Cámaras, ¡lo cual le atará de manos! Vienen difíciles tiempos, y su rostro desencajado así lo hace saber… ¡Feliz día, México! No te sientas triste por los que ya no creen en ti, no te sientas mal por los que sólo ven tus defectos, por los que ensucian tu suelo. No festejamos a ningún gobierno, sino a ti, nuestra tierra hermosa.

Contacto: alexescritorqro@gmail.com