La CFE mexicana reclama 400 millones a Iberdrola

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, Manuel Bartlett Díaz, ha señalado que Iberdrola tiene una deuda de 10.000 millones de pesos mexicanos (400 millones de euros) con la estatal azteca.

Durante una comparecencia ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura del Senado, Barlett ha denunciado que la española cobra el 100% de la energía que vende y solo entrega el 30% o el 40%. «CFE ya no aceptará más abusos de los generadores», ha indicado en la comparecencia.

El director de CFE ha subrayado que este tipo de circunstancias, derivadas de la antigua reforma energética del país, son inaceptables, y ha asegurado que el Gobierno del país no quiere que la inversión privada se vaya del país, pero no quiere que esta «venga a saquear al país con todas las ventajas y privilegios».

Estas declaraciones se suman a las del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que su Administración no iba a ceder en el diseño de su política energética, enfocada a limitar el acceso a las compañías privadas y dar mayor protagonismo a los entes públicos, en respuesta al anuncio de Iberdrola de no invertir en el país azteca hasta que el Gobierno no aclare su política en esta materia.forbes