La Franja cae con Querétaro, víctima de un autogol

Autogol de Daniel Arreola en el complemento, sentenció la suerte del Puebla de La Franja, que en su presentación como local, cayó por la mínima de 1-0 a manos de los Gallos Blancos del Querétaro, que se marcharon del estadio Cuauhtémoc con las tres unidades en la bolsa en lo que fue el inicio de la Jornada 3 dentro de la Liga MX. Cotejo en el que el VAR (Video Assistant Refere) le jugó en contra a los Camoteros, ello al anularles la posibilidad de un penal, además de confirmar la expulsión del capitán, Cristian Tabó, con lo que los angelopolitanos volvieron a cerrar por segundo juego consecutivo con diez elementos sobre el terreno de acción. Desde la primera mitad, la mala fortuna persiguió a los locales, luego de que apenas transcurridos 15 minutos en el reloj, Juan Reynoso debió realizar un cambio obligado por la lesión de su lateral, Jesús Arturo Paganoni, que fue trabado en tres cuartos de campo, con lo que los blanquiazules perdieron salida por el costado derecho.

El gélido clima que invadió el coloso mundialista en sus pasillos y tribunas, también cubrió el terreno de acción, donde ambos cuadros sostuvieron una férrea batalla en medio campo, lo que derivó en un juego frío y carente de emociones, lo que se hizo extensivo hasta poco después de la primera media hora del compromiso.

Precisamente al cruzar dicha barrera, los queretanos trataron de animarse con disparo de media distancia, no obstante, ello no tuvo repercusión en el marcador, que se mantuvo intacto hasta la conclusión de la primera parte, incluso pese a que los de La Franja tuvieron también su propia oportunidad de abrir el ostión rival.

Justo cuando el cronómetro marcaba ya el 45, en la escena apareció Omar Fernández, que dejó ir un servicio justo en el área, lo que marcó el derrotero del juego en su parte inicial, donde el agregado por la lesión de Paganoni no fue aprovechado por ninguno de los contendientes, donde en el recuerdo queda una mano no marcada en el área del Querétaro y un buen desvío de Nicolás Vikonis que evitó momentáneamente el daño. Ya para el complemento, fueron los Gallos los que se vieron sumamente insistentes sobre el arco rival, situación que derivó en una serie de aproximaciones como la que al 52 surgió de los botines de Andrés Castillo, que si bien no culminó en las redes, fue un aviso de lo que más tarde habría de suceder.

Puebla trató de responder de manera inmediata a través de su contratación estrella, Osvaldo Martínez, que sacó centro que obligó a la zaga a emplearse al máximo, lo que incrementó la confianza de los emplumados, que presionaron por medio de Enrique Triverio y Clifford Aboagye que se quedaron cerca de su objetivo.

Cuando ya se jugaba el 66, Andrés Castillo escapó con rumbo al arco, donde sacó un centro que fue desviado al fondo de su propio arco por el central franjiazul, Daniel Arreola, que así decretó por anticipado el saldo en contra de su escuadra, pues con el 0 por 1, Querétaro salió a tratar de finiquitar, lo que complicó todo intento de reacción del Puebla. Así, La Franja se mantiene con tres puntos en dos partidos, mientras que el Querétaro llegó a seis en tres compromisos.leemilenio