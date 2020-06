La OMS celebra el hallazgo del primer tratamiento para pacientes graves de COVID-19

La hidroxicloroquina, fuera del Ensayo de Solidaridad

Por otro lado, este miércoles, Ana María Henao, del departamento de vacunas informó que el comité que supervisa el Ensayo de la Solidaridad ha decidido retirar la hidroxicloroquina de este estudio.

“Según las últimas evidencias, la hidroxicloroquina no reduce la mortalidad de los pacientes con COVID-19. El brazo de la hidroxicloroquina del Ensayo de la Solidaridad ha sido detenido”, dijo.

Tras algunas semanas de debate sobre el efecto de esta medicina contra la malaria en pacientes con coronavirus, el grupo ejecutivo del ensayo y los investigadores principales tomaron la decisión con base en la evidencia obtenida por el estudio, así como por la información de ensayos clínicos realizados en el Reino Unido y una revisión de Cochrane de otras pruebas sobre la hidroxicloroquina.

Los datos y los resultados recientemente anunciados del ensayo de recuperación del Reino Unido mostraron que ese medicamento no reduce la mortalidad de los pacientes hospitalizados con COVID-19, en comparación con la atención estándar.

Los investigadores no aleatorizarán más pacientes a tratamiento de hidroxicloroquina en el Ensayo de la Solidaridad. Los pacientes que ya habían comenzado tratamiento pero que aún no lo han terminado podrán completar su curso o detenerse a discreción del médico supervisor.

Esta decisión se aplica solo a la realización del ensayo de Solidaridad y no se aplica al uso o la evaluación de la hidroxicloroquina en la profilaxis previa o posterior a la exposición en pacientes expuestos a COVID-19, explicó la OMS en un comunicado.