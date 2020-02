La UNAM en alerta por acosos sexuales

Por G. Lozada Tavera

CONEME.-Luego de que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero tuviera la ocurrencia de proponer se reclasifique el delito de feminicidio por el de homicidio en contra de una mujer, feministas, legisladoras y hasta el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador salieron de inmediato a emitir un rotundo “NO” a su propuesta, sobretodo, ahora que la Máxima Casa de Estudios arde por los repetidos casos de violencia de género.

Al respecto, la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM e integrante del Grupo de Trabajo para atender la solicitud de Alerta de Género en la Ciudad de México, Aleida Hernández Cervantes, calificó de aberrante la propuesta del fiscal, sobre todo, en un país como el nuestro donde los feminicidios y las agresiones contra las mujeres aumentan todos los días.

En declaración a este medio, recordó que actualmente en las facultades de la UNAM se vive un ambiente enrarecido derivado a que las autoridades universitarias no han dado una respuesta contundente a la violencia y al acoso sexual que enfrentan las estudiantes por parte de profesores y administrativos.

“La justicia universitaria está lenta. Tiene que ser más contundente y dar respuestas más efectivas para solucionar los conflictos, si no lo que vamos a ver, es una bola de nieve que crece con el enojo”.

Reiteró que en la actualidad las universitarias ya tienen más conciencia de la violencia que sufren, están más empoderadas y no están dispuestas a guardar silencio como en el pasado, cuando se conocía qué profesor o administrativo solicitaba ciertos favores o chantajeaba a las alumnas a cambio de una buena calificación o la liberación del servicio social.

“El acoso sexual, las violaciones y el abuso se había naturalizado. Las estudiantes se callaban porque no encontraban espacios para dar a conocer lo que sucedía”.

Por su parte, entorno a los hechos ocurridos, este martes en la explanada de la Torre de Rectoría de la UNAM, el rector Enrique Grauce Wiechers precisó que el movimiento por la erradicación de la violencia de género en la casa de estudios evidenció dos aspectos antagónicos: la demanda por las soluciones prontas y universitarias; y la violencia que solo pretende generar más violencia.

En la otra cara de la moneda, dijo, están las universitarias y universitarios que se expresaron y optaron por acciones y propuestas. En la otra, la provocación con intereses ajenos, que mostró la imposición de voluntades, sin razones, insultos y destrucción.

Por lo que un mensaje a la comunidad universitaria, Graue Wiechers anunció cinco ejes para fortalecer la atención y prevención de los casos de violencia de género en la institución, de los que destacan:

1.- Crear un organismo autónomo de la Rectoría que atienda estos casos, el cual ya ha sido consensuado con los diferentes actores, y hará más expeditos los procesos de denuncia y resolución, así como el acompañamiento de las víctimas.

2.- Ampliar el Tribunal Universitario con perspectiva de género. Esta iniciativa ya se presentó y aprobó por la Comisión de Legislación Universitaria del Consejo Universitario (CU), y en los días siguientes se entregará al pleno.

3.- Fortalecer la Defensoría de los Derechos Universitarios, a través de su Reglamento.

4.- Incorporar asignaturas con perspectiva de género en los planes de estudio.

5.- Impartir cursos y la divulgación de materiales didácticos para explicar los procesos que fortalezcan la cultura del respeto.

Por lo que remarcó que la rectoría a su cargo actuara con mesura y firmeza “Nunca he tenido temor ni lo tendré. Sé de las limitaciones de nuestra seguridad pero también conozco la fortaleza moral de la Universidad Nacional Autónoma de México”.

Denuncian Red de Complicidad en la UNAM

Tras los índices de inseguridad que se vive al interior de la Máxima de casa de estudios, integrantes del Frente Nacional para la Sororidad, acudieron este miércoles a la Fiscalía de la Ciudad de México para denunciar que en diversas facultades, las universitarias son grabadas y fotografiadas sin su consentimiento en baños, salones y áreas comunes.

Esto luego de la detención de Jorge Daniel de 21 años de edad, quien fue puesto a la disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, tras ser sorprendido al interior de los sanitarios de mujeres por una alumna de la facultad de Ciencias Políticas de UNAM, luego de percatarse que el sujeto la grababa con un celular sin su consentimiento.

Cabe recordar que en la Ciudad de México, los delitos contra la intimidad, es decir, la difusión de contenido íntimo y el ciberacoso ya son considerados como delitos, tras la aprobación de la Ley Olimpia.

Las activistas denunciaron que derivado de las investigaciones, se ha descubierto al interior de la UNAM una posible de red de complicidad que genera un clima de violencia sexual e inseguridad en contra de las alumnas.

Indicaron que por ahora se tienen más de 100 casos documentados de diferentes facultades. “Hasta el momento tenemos 20 carpetas de investigación y confiamos que gracias a la difusión y a los ánimos que está causando la unión de todas las mujeres se integren más casos”.

Por lo que hicieron un llamado a las mujeres que han sufrido de violencia y acoso sexual en la Universidad a denunciar, ya que sus casos no quedarán impunes “seguiremos presionando a fin de dar con los agresores y sancionarlos”.

En tanto, Enrique Grauce, hizo un llamado a los directores de las escuelas, facultades e institutos a no caer en provocaciones; y a estar cercanos a las comunidades para mantener en alto el espíritu de la Universidad.

El diputado retrógrada

Y mientras en la UNAM, las universitarias y académicas luchan para hacer frente a la violencia de género y al acoso sexual, en Monterrey el diputado local del Partido Encuentro Social (PES), Juan Carlos Leal Segovia, no solo hace eco a las descabellada propuesta del fiscal, Gertz Manero, si no que la magnífica al proponer que buscara “derogar las Leyes de Género en Nuevo León” ya que a su consideración las cosas no funcionan.

Advirtió que la propuesta del fiscal no es un retroceso, se trata del “piso parejo” y que el feminicidio es un privilegio para la mujer para ganar votos y popularidad. Cabe recordar que Leal Segovia fue el mismo legislador expulsado de la diputación local de Morena por expresar que los gays eran “una plaga”.Especial para Expediente Ultra