El Dragón de Mondragón

Estimado Lector, si Usted me lo permite en esta columna hablaremos del “Llamado Divino” he tenido la fortuna de tener muy cerca a familiares que han sido llamados para ejercer una hermosa actividad la cual para mí ya es una profesión en virtud de la preparación que tienen que tomar para alcanzar su vocación, soy un hombre bendecido y afortunado porque dentro de la religión católica tengo una tía, hermana de mi mama de nombre María de Cristo, quien tiene varias décadas como religiosa (ya perdí la cuenta, pero son casi 7 décadas de religiosa) que se encuentra en la orden Franciscana en el Beaterio de San Juan del Río; a la cual amamos y admiramos plenamente toda la familia, también contamos con una prima hermana que se encuentra en la misma orden pero en Coalcomán Michoacán mi prima hermana Gabriela (tiene 4 décadas de religiosa) quien era hija de mi tío Concepción Barrón Zúñiga (Chon) y para rematar con broche de oro, por parte de mi padre y mi madre tengo dos familiares sacerdotes, gracias a esto la familia nos sentimos protegidos y bendecidos porque siempre hemos sido por generaciones muy católicos, apostólicos y romanos como decía mi abuelita… Ellos han tenido un “Llamado Divino” encontrando su verdadera vocación, recuerdo que mi abuelita, era muy feliz al saber que su hija, una de sus nietas y familiares se en contaban dentro del “Llamado Divino” muy cerca de Dios y al servicio de él, pero esta es otra historia que algún día les compartiré amigo lector… Hoy en día, a la religión se le ha utilizado e incluso satanizado porque algunos de sus actores han abusado, utilizado y enriquecido a costa de la FE, he incluso algunos que la han profesado siguen cometiendo muchos errores que ponen en duda su vocación, pero como dice esa escena bíblica: «AQUELLA PERSONA QUE NO TENGA PECADOS, QUE TIRE LA PRIMERA PIEDRA” ya que los seres humanos cometemos errores o pecados que nos marcan para toda nuestra existencia y para aquellos que son muy católicos y profesan la palabra de Cristo, Dios es el único que perdona los pecados del mundo e incluso vio morir a su hijo Jesús en la cruz, para salvarnos de todos los pecados que el mundo cometió en aquellos momentos, es así como a la religión se le ha cuestionado y aunque somos un pueblo que fuimos sometidos a la fuerza, volviendonos creyentes a base de sangre y sufrimiento, gran parte de nuestro pueblo es hoy católico y le rinde culto a Dios e incluso hasta se siguen haciendo peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe a pesar del covid-19… Por desgracia existen personas que siguen utilizando la “FE” para manipular y acercarse adeptos, por estos rumbos una legisladora ex-Panista quien renuncio a su partido de origen y se volvió dirigente del PES en Querétaro convirtiéndose legisladora de Encuentro Social (Partido en donde muchos se presentan con piel de oveja y la única verdad es que tienen colmillos muy retorcidos de lobos hambrientos sedientos de poder y lo digo con argumentos ya que en los comicios del 2015, mientras un grupo de ellos negociaba con el excandidato para gobernador por parte del PRI Roberto Loyola, otro grupo se reunía en Fiesta Americana Hacienda Galindo con el actual gobernador por Querétaro Pancho Domínguez) pues nada más, ni nada menos ya se convirtió en la vocera oficial de la defensa por la vida argumentando haber recibido desde el cielo un llamado para defender la vida y estar en contra del aborto ¡Válgame, Llamado Divino! Diría mi abuelita, quien de seguro le pondría un altar a esta enviada del señor, para que ayude a defender la vida, cuando hoy los valores parecieran estar por los suelos, surge una nueva heroína encarnación de la mismísima “Sor Juan Inés de la Cruz”, quien llega para proponer leyes desde su escaño y defender lo más importante que es; La vida de aquellos que aún no tienen voz, de aquellos que no son culpables de venir en un vientre que aún no está preparado para recibirlos, de aquellos indefensos que no pidieron la vida, la vida de todos aquellos seres que aun no nacen y quieren ser abortados, pero que sin embargo ya se gestaron… Ahora sí, vemos en la viña del Señor, personajes encarnadas en legisladores quienes tienen un “Llamado Divino” y que sin duda: su tiempo, sus fuerzas y vocación se entregarán en cuerpo y alma en defender la vida, lo cual amigo mío no es malo, LO MALO ES, QUE HOY EXISTAN PERSONAS QUE QUIERAN MANIPULAR LAS CONCIENCIAS HACIÉNDOLE CREER A LOS DEMÁS QUE SON ENVIADOS DIVINOS, CUANDO SABEMOS CÓMO ES LA POLÍTICA, EN DONDE EL CIRCO SIEMPRE ES MANEJADO PARA APACIGUAR AL PUEBLO, PERO COMO DICE NUESTRO PRESIDENTE, EL PUEBLO ES SABIO Y YA NO SE DEJA ENGAÑAR… Esperemos que hoy la legislatura queretana con esta enviada divina, camine mejor, porque tienen entre sus filas una enviada especial con “Llamado Divino”, que los estará acompañando, observando su actuar y seguramente llevara la información hasta el cielo que es muy azul, pero que pasa por momentos de mucha dificultad cambiando a un color gris-obscuro, por la tormenta que se avecina, en donde esperemos que a toda la legislatura los agarre confesados porque ahí está la defensora de la vida y las causas justas la legisladora encarnación de «Sor Juana» además dicen que el PES por la boca muere … ¿No cree usted amigo lector?