Los registros del PAN; Morena, a prueba

Con el tiempo electoral devorando días, horas, minutos, dos de los partidos mayores de Querétaro entran este fin de semana a la etapa final de sus pre registros.

El Partido Acción Nacional que está por llenar el tiempo y cubrir todo su universo electoral, tanto federal como local; en tanto el partido Morena – segunda fuerza política en la entidad – abrirá este lunes las convocatorias para todas las posiciones locales, entre las que se considera como la más importante, la precandidatura a la presidencia municipal de Querétaro.

Hoy, cierra Acción Nacional una intensa semana para la militancia y ciudadanía, con los registros de los “suspirantes” a los diferentes cargos de elección popular.

Y a las oficinas de la Colonia Cimatario llegan “peces gordos”, por su carrera política, por lo que representan en el partido, por lo que estará en juego este 6 de junio.

A eso de las diez de la mañana, cubrirá su registro el Ing. Ignacio Loyola Vera, con un ambiente muy distinto al de hace ya 23 años, cuando se registró por primera vez para buscar la gubernatura de Querétaro. Nadie le creyó que llegaría. Y ya ven…

“En ese entonces – recuerda Ignacio Loyola Vera – lo hice para que los ciudadanos asumamos que no podemos seguir al margen de los asuntos políticos y que estos nos pertenecen de manera privilegiada”.

Ese pensamiento y a 23 años de distancia, hoy es más valedero que nunca.

Y desde aquél registro, con el de hoy sábado será el quinto, casi consecutivo, que realiza el inquieto personaje, que vuelve a la política sin mucho variar, “de ciudadano a político”.

En este registro, lleva como suplente al Lic. Alfonso Rodríguez, de perfecto perfil ciudadano. Buscan el tercer distrito electoral federal. Qué propuesta eh.

También este sábado, pegadito y en cuanto termine el ingeniero, hará lo propio el Lic. Felipe Fernando Macías, Felifer “reciclado” para el IV Distrito Federal. Enrique Correa lo hará a eso de las once horas, para el tercero local; Ana Paola López Birlaín lo hará con intención de repetir lauros en el distrito cuarto local, el mismo que ahora mismo representa el Lic. Agustín Dorantes, cuando en el 18 alcanzó la más alta votación de su partido en un distrito local. Ana Paola es actualmente diputada federal.

Seguirán Gerardo Ángeles, que busca repetir en el quinto local; Beatriz Marmolejo al décimo tercero, también “reciclada”; Maricruz Arellano al distrito local seis y cierra Antonio Zapata al séptimo.

En Morena.

Aquí abrirán mañana domingo las “hostilidades” internas – así literal – de su Consejo Político Estatal, con la certeza de que este lunes 1 de febrero – y de asueto, pero no político – saldrán las convocatorias para las posiciones locales.

Los que buscan “madruguete” en la sesión de mañana, se podrían enfrentar a una dura oposición de los otros dos grupos que al interior hacen la puja para “medio” democratizar al partido. Hasta ayer, los gallos para la presidencia municipal seguían siendo la maestra Rosa María Córdoba, que cuenta con los “morenos tradicionales” o duros; Arturo Maximiliano García, que viene con la bendición de la cúpula nacional y Juan José Jiménez, con el apoyo del líder de los senadores de ese partido.

Si este domingo no logran humo blanco, la sesión de lunes se antoja casi imposible de que alcancen algún acuerdo, por la discrepancia que se viene dando entre los grupos y la no aceptación de la figura de las coordinaciones municipales, que algunos consideran anti estatutaria. Si no llegan a ningún acuerdo, la definición se irá a las “increíbles encuestas” al más puro estilo Morena. Y ahí sí, el resultado es totalmente incierto, con alguna ventaja para la mujer, por la tendencia nacional que existe en cuestiones de paridad de género total.

Sea de la forma que ellos decidan dilucidar este y otros cargos locales, en esta semana que inicia con el mes, Morena habrá de llenar todas las posiciones electorales. Antes del 8 de febrero, vienen las definiciones para las diputaciones federales y antes del 12 de este mismo mes, ya se tendrán todas las locales.

A ver como salen internamente.