“Mano negra presidencial, en la negativa de registro a México Libre”: Margarita Zavala

Por: Andrés González

Con las heridas todavía frescas que dejara el capítulo de “México Libre” al no concedérsele como partido registro nacional, Margarita Zavala – su hacedora – suelta:

“Esta es una de las violaciones más grandes que hemos recibido en derechos humanos en este país”.

El tema es apasionante, para Margarita y para su esposo el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, para muchos mexicanos que los siguieron:

“Lamento mucho que no se nos haya dado el registro; pero si le quiero decir una cosa: Me enorgullece el que los especialistas y conocedores en la materia que salieron, no de “México Libre” sino en la defensa de un derecho fundamental como lo es el de asociación y que, después de tanto silencio, también me explico mucha cosas en el país”.

No abundó cuales. Y prosiguió:

“La verdad es que si cumplimos con todos los requisitos y no había visos, ni por parte del INE ni del Tribunal Electoral, que se diera una decisión tan aberrante, tan oprobiosa y violatoria de los derechos humanos y que haya significado tanta sumisión al Poder Ejecutivo”.

Estas palabras se dan en el cierre del Seminario que organiza “Freire, Cultura, Arte y Humanismo” en donde se recordó el 67 aniversario del voto de la mujer en nuestro país.

Y las conferencias, todas, tomaron nivel. Más la de Margarita, mujer de decisiones firmes, valientes y también arriesgadas. Así es la vida; así también y más, la política.

“Don Andrés ¿Usted me pregunta como participante de este seminario o como periodista?”.

Como mexicano que soy pero también como periodista.

Y la recia mujer, política política, continúa:

“¿Qué es lo que sigue? Por lo pronto, seguiremos siendo una organización política y un partido sin registro. Los estamos platicando por distritos, por estados y yo estoy segura que lo que hemos sembrado algún día va a tener resultados”.

El Seminario fue creciendo en interés y con este, el número de participantes.

Con Margarita las preguntas se amontonaron.

Y había que aprovechar su presencia.

Licenciada ¿Usted considera que en esta negativa de registro hubo “mano presidencial”?

“No tengo como probarlo, pero no tengo ni la menor duda de que hubo “mano presidencial”. Que desde las oficinas de ahí se presionaron. A lo mejor ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay uno que otro personaje que no tiene las cosas muy decentes y le aventaron algunas insinuaciones. Apenas días antes empezó a circular una noticia de que estaban siendo investigados uno que otro magistrado, particularmente el ponente que fue José Luis Vargas. Y por supuesto que hubo “mano negra” y una presión muy especial. Sin embargo, eso no disculpa a los señores magistrados como tampoco disculpa a los ministros de la Corte que se sometieron a los caprichos de un presidente”.

En Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, el tema de la política es su pasión, aún antes de ser diputada federal 2003 – 2006, como lo fue también de su señora madre que toda su vida estuvo en la oposición.

Militante del Partido Acción Nacional desde muy joven, renunció a este luego de 33 años de militancia. Y busca por la ruta independiente la candidatura a la presidencia de la república. El INE determinó el 23 de marzo de ese 2018, que había sido la única candidata que logró reunir las firmas para esa postulación. Sin embargo, el 16 de mayo de ese año sorpresivamente renuncia a la candidatura, sin declinar en favor de ningún candidato.

Y ya encarrerada en el tema de Andrés Manuel López Obrador, es que abunda:

“Este mes de octubre ha sido todo un drama en nuestro país. El Congreso sometido aprobando fideicomisos; la Corte sometida aprobando consultas inconstitucionales porque para aplicar la ley no se necesita preguntar y dando lugar a una pregunta anodina, sin sentido, que además no le importó ni siquiera al presidente, ni a nadie, sino que siguen utilizando la pregunta previa, lo cual era obvio y un Tribunal Electoral que sucumbe en estos momentos a una presión presidencial”.

Con Margarita y en el tema de los derechos políticos de la mujer, el tema continúa.