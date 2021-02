  Mauricio Kuri cierra precampaña con una militancia sólida y muy competitiva para el proyecto de Querétaro

En el cierre de la precampaña para el próximo proceso electoral, el precandidato a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri González, afirmó que en el Partido Acción Nacional (PAN) no existen simulaciones, lo que se buscó en este tiempo de cercanía con la militancia es la unidad interna del partido sabiendo que, contando con una militancia sólida, el PAN es más competitivo de camino al 2021.

“El gran apoyo que hay dentro del PAN y la unidad que manifiestan todos los militantes y simpatizantes por un bien común para Querétaro, nos va a ayudar a llegar muy competitivos para el próximo proceso electoral. En este tiempo de acercamiento con la militancia no hubo simulaciones, lo que nosotros buscamos fue la unidad del partido, sabiendo que juntos podremos llegar”.

Mauricio Kuri indicó que los gobiernos de Acción Nacional son claro ejemplo de que sí se puede posicionar al estado como uno de los mejores del país.

Puntualizó que su trayectoria al frente de los distintos cargos públicos que ha encabezado, así como de las cámaras empresariales y de comercio, son muestra de su desempeño al servir a la sociedad queretana y enfrentar las necesidades del momento.

Tan solo en su paso por la Presidencia Municipal de Corregidora, destacó el fortalecimiento de la seguridad pública, el incremento de la infraestructura policial, la atracción de inversiones, la generación de empleos, mayor obra pública, entre otros.

En lo que corresponde al Senado de la República, dijo, asumió el mayor compromiso de representar la voz de las y los queretanos a través de la Coordinación del Grupo Parlamentario del PAN, donde logró consolidar una oposición responsable y valiente.

En manejo de la pandemia, desde la Cámara Alta exigió convocar al Consejo de Salubridad Nacional con los mejores científicos del país; decretar el uso obligatorio de cubrebocas y distribuirlo masiva y gratuitamente; así como abogó por la reconversión de los hospitales para la atención exclusiva de enfermos de COVID.

Como senador, propuso varias alternativas de apoyo, tales como: un Acuerdo Nacional para Defender la Economía Familiar, dar incentivos fiscales a empresas, crear un seguro de desempleo y acelerar las inversiones públicas.

Además, presentó uno de los proyectos más importantes que seguirá defendiendo: la creación de una Ley de Emergencia Económica.

“Mi trayectoria política al frente de los distintos cargos en los que he estado habla de mi conducta en la vida. Mi comportamiento ha sido echar para adelante, buscar perfeccionar, y me queda claro que yo no tengo todas las respuestas, pero sí sé dónde encontrarlas y eso es en cada uno de los queretanos”.

Agregó que los retos que vienen para la entidad dependen mucho de que la sociedad se sume en unidad para mitigar los problemas de salud que prevalecen; así como a contribuir con la reactivación económica local.

Kuri González afirmó a los panistas que la fortaleza de este territorio está en su gente, quienes saben salir adelante siempre unidos.

“Lo que tiene el estado es que aquí sí se hacen los sueños realidad, aquí no estiramos la mano, aquí levantamos la mano para decir ‘yo quiero ayudar’, aquí sabemos salir adelante, porque los queretanos sabemos que no queremos soñar toda la vida, sino queremos vivir nuestros sueños y en Querétaro es posible”.

Finalmente, Mauricio Kuri se dirigió a la militancia de Acción Nacional para agradecer la confianza puesta en el proyecto para Querétaro, pues dijo, el verdadero reto es buscar que en este estado: “nos vaya bien a todos”.