“ME REINVENTO LUEGO EXISTO”

Por Alejandro Ruíz Robles

¡LAS CRISIS!

Para cualquiera que haya nacido durante el siglo pasado, no le es difícil pensar en devaluaciones, terremotos, inestabilidad política, inseguridad, movimientos sociales, globalización, etcétera. Seguramente más de uno tendrá una anécdota de algo que haya vivido o le hayan compartido. De hecho, pareciera que la palabra “crisis” es algo que los latinos tenemos tatuado en nuestra forma de vida.

Lo interesante es que, a pesar de estas difíciles condiciones económicas, políticas y sociales, la mayoría de nosotros hemos podido coexistir, crecer y a pesar de todo, alcanzar a generar una riqueza que nos ha permitido vivir en condiciones cuando menos suficientes.

Y tú … ¿has pensado a cuantas “crisis” has sobrevivido?

“DOCTORADO EN SOBREVIVENCIA ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL”

No obstante lo anterior, pareciera que las circunstancias actuales, tales como: la pandemia identificada como COVID-19 y sus consecuencias mortales para las personas y las empresas; la confrontación global por el control económico a cargo de las potencias; y a nivel interno, las decisiones de la autoridad para concentrar mayor poder y, al parecer, alcanzar un control absoluto sin consenso general de la población, están dándole a todas las personas, en especial, a los emprendedores y a los empresarios un examen Doctoral en Sobrevivencia.

Sin duda que se trata de una prueba muy pero muy dura para cualquiera, quizás la más difícil que hayamos enfrentado; máxime que cualquiera que se desee levantar tendrá que hacerlo ante una sociedad vulnerable y lastimada.

Ante ello … ¿estás consciente de que tú eres más grande que tus problemas?

ABRE LOS OJOS … ¡LAS OPORTUNIDADES SIEMPRE EXISTEN!

En este aquí y ahora que nos toca vivir, corresponde a los emprendedores y a los empresarios analizar a detalle la situación y lo más importante, hacer una introspección, conocer realmente quienes son, así como sus fortalezas y debilidades.

Nunca como ahora resulta de vital interés descubrir que tan competitivos son y buscar encajar en un mundo que en principio muestra mínimas oportunidades.

Las condiciones están dadas para enfrentar un reto colosal e incluso, agobiante. Basta mirar la gran oferta de servicios derivada del exceso de prestadores de éstos, el constante incremento de personas que buscan empleo y la poca disponibilidad de recursos a ofrecer y generar.

Sin duda … ¡Es tiempo de frotar la lámpara para que salga el genio y nos provea de ingenio!

ACEPTAR LOS RETOS.

Cualquiera puede llorar y más aún, desertar de la misión imposible que ante sus ojos se presenta. Sin embargo … ¿no son estos los momentos para los que tanto en nuestras familias y nosotros por convicción nos hemos preparado?

Nadie dijo que vivir es fácil y mucho menos, que estaríamos exentos de problemas. Desde que nacemos, tenemos dificultades y en nosotros está hallar las soluciones; pretender que las respuestas llegarán a nosotros como gotas de lluvia al caminar es por demás iluso.

Si durante nuestro andar hemos recibido conocimientos, vivido múltiples experiencias y logrado razonamientos que nos han servido para salir avante … ¿acaso no es un buen momento para motivarnos con lo que somos y avanzar hacia nuevas posibilidades y metas?

RESPIRA HONDO Y REFLEXIONA.

Basta que así lo decidas y tomes unos minutos para que observes y analices lo que tienes, quieres y puedes hacer para descubrir cómo ser la diferencia frente al mercado y atender el nicho al que te dirijas con eficacia y eficiencia.

No te minimices en forma alguna, recuerda que “nadie es tan pobre para no dar, ni tan rico para no necesitar”; date la oportunidad de ser y resurgir de tus cenizas.

Además, si bien nunca se valora a plenitud, agradece contar con una salud óptima en estos momentos y continúa procurándote.

No hay nada como empezar cualquier emprendimiento con un capital sumamente positivo y favorable; y para ti que mejor que hacerlo con salud, conocimiento y voluntad.

LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL.

Intentar algo nuevo es siempre motivo de temores … ¡en ti está afrontarlos y vivir con ellos!

Tras una reunión con analistas del medio, destacábamos el gran ingenio que muestran los vendedores ambulantes; ya que éstos ante las circunstancias asumen riesgos al dejar de vender sus productos acostumbrados, ajustarse a las necesidades de su mercado, cambiarlos rápidamente y hacerlo con diseños atractivos y formas dinámicas.

Y sabes … ¡Quizás ellos están poniendo el ejemplo de lo que es la reinvención! Su mensaje es … ¡Dejar los apegos y atreverse a hacer cosas nuevas!

CAMINA SIEMPRE ADELANTE.

Como ha sido mencionado, si se cuenta con salud, se conoce uno mismo, a donde se dirige y la manera que buscará aprovechar las oportunidades, con seguridad estará en el camino adecuado para lograr mantenerse vivo como empresa y de ahí, buscar su consolidación.

Dentro del recuento de nuestros activos, es sumamente importante considerar que lo más valioso es el recurso humano, hacerles saber que son una pieza fundamental para avanzar como unidad y con ello lograr afianzar un gran equipo de trabajo.

La delegación de funciones, el compromiso de asumir responsabilidades y la identificación de metas conjuntas servirá para tales propósitos.

Recuerda que para llegar a un buen puerto se requiere de una gran tripulación.

… ¿Y EL CONOCIMIENTO?

Siempre resulta necesario invertir en tecnología; no obstante, es tiempo de ser sensibles y solidarios con los colaboradores; razón por la cual, busca complementar el recurso humano con la tecnología y no desplazarlo o sustituirlo.

Adicionalmente, es conveniente que tanto los empresarios como los emprendedores retomen la formulación de planes de negocios para disminuir riesgos. Sentarse unos momentos para pensar las acciones a seguir y evaluarlas se hace por demás indispensable.

Si no dedicas un minuto a razonar tus próximos pasos … ¡con seguridad te llevará más tiempo la frustración de no haberlo hecho!

ASUME TU ROL.

“A cada gran poder corresponde una gran responsabilidad” es una frase de la película del “Hombre Araña” y quizás sea momento para que todos sin excepción, nos transformemos en superhéroes capaces de generar riqueza y condiciones de vida para nosotros y nuestros colaboradores. Esa es, sin duda, una gran responsabilidad que debemos priorizar y con la que debemos vivir … ¡no es momento de rendirse!

Si nosotros necesitamos de motivos para superarnos basta vernos en el espejo y ver que es por nosotros y por las personas con las que compartimos nuestro tiempo. Es decir … ¡No hay mayor estímulo que mirar la sonrisa de satisfacción en las caras de las personas que participan de nuestro esfuerzo!

SIMPLEMENTE … ¡COMPROMÉTETE!

Como verás … es tiempo de que surja el líder que hay en ti que sea capaz de alzar la voz, que genere conciencia de su esfuerzo y valor en su medio, que señale a quien no hace las cosas correctas y manifieste su opinión en los lugares y con las personas que deba hacerlo.

No se trata de pelear contra nadie; es mostrar el recto caminar y exigir que se promuevan condiciones adecuadas para generar riqueza y mantener una estabilidad económica y social. ¡Necesitamos líderes verdaderos capaces de afrontar más Doctorados de Vida!

Estamos en un momento crucial para nosotros … ¡Hoy tenemos la posibilidad de cambiar y adecuarnos a las exigencias de nuestro entorno! … ¿Seremos capaces de reinventarnos?

Posdata: “El secreto de la Felicidad es tener gustos sencillos y una mente compleja, el problema es que a menudo la mente es sencilla y los gustos son complejos.” … palabras de Fernando Savater (España, 1947).

