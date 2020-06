Mea Culpa (Sobre la polémica de Enrique Bunbury)

Por: Jose Riaza

Sin ser adorador de Enrique Bunbury e inspirado por las palabras de Rubén Pozo y los textos de apoyo de otrxs compañerxs, os diré que la práctica de la que se le acusa es común y es natural, a veces la chispa de la inspiración se prende con otra obra, cuando escuché «Guaranteed» de Eddie Vedder escribí «Contigo» sin citar a Eddie. Cuando oí «Better off dead» de Bad Religion versioneada por Anathema compuse «Muerto» y no lo puse en el librillo del disco. Cuando vi «Julieta» de Pedro Almodóvar compuse el poema «Hay días» del libro «Retales de anarquía» y sí, esta vez cité su frase y su autor. Cuando vi Casi Divas escribí el tema «Juárez peligroso» y no llamé a su director. Cuando vi una conferencia de Emilio Duró compuse «Fluye» y esa vez sí le mandé un email y le incluí en los créditos del disco. Un día descubrí que en «Camino a la nada» había una melodía de «En manos del frío» de Los Madison, espero no me demanden nunca. Dejen de criticar y pónganse a trabajar. Somos transmisores de mensajes, contadores de historias a veces repetidas a veces no. Coincido con que España y el mundo en general, como bien dice Lichis «hay un pero para cada pera» pero el libro «El método Bunbury» de Fernando del Val es un libro anecdótico para disfrute de los fans, para que indaguen en las fuentes, para que conozcan los poemas y para que una obra artística les lleve a otra obra en esta búsqueda interminable de la belleza. No creo que tengamos que hacer una caza de brujas, es absurdo. Siempre he dicho que gracias a músicos que copian o que son comerciales se puede llegar poco a poco a las versiones originales. Por que si solo oyes radio comercial conocerás al que se muestra pero de ti depende buscar los orígenes de todo. Ejemplo: si escuchas a Ricardo Arjona y ves que hurta frases de Joaquín Sabina acabarás oyendo a Sabina y quien sabe ! quizá llegues a Bob Dylan y mucho más atrás. Bienaventuradxs lxs que no juzgan. Disfruten el camino y dejen de perder el tiempo breve la vida es.

PD: Estoy haciendo un disco llamado «Canciones robadas» y habrá muchos robos descarados y no pediré permiso a nadie.