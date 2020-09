Médico en tu Calle ha realizado 906 pruebas de detección de COVID-19

La Directora General del Sistema Municipal DIF, María del Carmen Ortuño Gurza, informó que en los 43 días de exámenes de detección de COVID-19 a través del programa de Médico en tu Calle, se han aplicado un total de 906 pruebas a personas vulnerables, lo que ha permitido la pronta detección y tratamiento médico para evitar la propagación del virus.

“Es un programa que debido a la necesidad que se detectó en su momento de poder acercar a quienes más lo necesitan la aplicación de pruebas COVID con la sensibilidad que se tuvo en su momento, puedo decirles que prácticamente estamos hablando de alrededor y poquito menos de 60 por ciento de positividad de la aplicación de las pruebas, qué quiere decir esto, que las personas que de otra manera no habían podido tener acceso a estas pruebas igualmente no se hubieran enterado y no pudieran tomar atención de manera preventiva, de manera inmediata”, dijo.

Ortuño Gurza explicó que existe un 60 por ciento de casos positivos en las pruebas que se realizan, esto derivado de las canalizaciones y el examen previo que realiza el Gobierno del Estado a través de la Línea COVID, que abona en la detección oportuna de casos para procurar por la salud del portador, de las personas que lo rodean y para cuidar de los demás.

Recordó que este programa es en beneficio de personas mayores, personas con alguna discapacidad, mujeres embarazadas, o que presenten alguna comorbilidad como: hipertensión, diabetes, o alguna enfermedad que se considere de riesgo.

Finalmente, La Directora del Sistema Municipal DIF informó que las personas que sospechen de ser portadores del virus deben comunicarse a la Línea COVID 4421015205 para que un médico les visite en su hogar a más tardar al día siguiente, en un horario de 8:00 a las 18:00 horas.