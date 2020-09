México necesita un cambio de actitud ante la mujer

De Política y Mujeres

Por: Alex Goodman

En México, la mujer se desentiende de la política, ¡por miedo a ser violentada! Desde 2019, el presidente municipal de Zapotlanejo, Jalisco, Héctor Álvarez, fue captado golpeando a una mujer en el rostro y ahora fue hallado responsable de ejercer violencia política en razón de género.

Es solo un de miles de diarios ejemplos que lamentablemente suceden en México. Transmitido eso de generación en generación, tenemos mujeres jóvenes totalmente desencantadas de la política, hoy en día.

Que se involucran poco, y que eso poco, lo hacen a la sombra del análisis, o preferencia política, de sus parejas. ¡Tan terrible es lo uno como lo otro! Por ello, a la par de dar educación, se debe de dar preparación política, cívica, sexual, humana, ¡y científica A TODA MUJER! Maxime, porque es la principal educadora en casa desde los primeros años de un ser humano! Gran parte de nuestros problemas de hoy (Léase violencia, delincuencia, narcotráfico, ¡¡¡etc.) son producto de que muchas mujeres NO ENCUENTRAN opciones para una vida Digna, porque desde casa no se les mostraron alternativas!!!

Hay prostitutas, por necesidad. Si. ¡Como las hay por deporte! Pero, si preguntas a ese segmento que se prostituye por necesidad, te aseguro que dos terceras partes con gusto saldrían de ese sector, si encontraran alternativas viables, seguras, y remuneradas.

¿Quién se ha preocupado por ellas? Por el contrario: Solo una mujer en la política sabe el montón de situaciones extra y violencia que debe superar para poder hacer cambios significativos, en la legislación, en la educación, en el mundo real, porque ella así lo vive, ¡y no existe hombre alguno capaz de sentirlo como ella lo siente!

¿¿¿Como entonces queremos que los hombres propongamos soluciones a los problemas que enfrenta la mujer??? La participación de la Mujer en la política, demuestra pues el fortalecimiento de una democracia. Me gustaría ver más mujeres hacienda análisis político, subiendo a tribuna en el congreso, haciendo iniciativas de Ley, ¡¡¡etc!!!

Esas son las mujeres que necesitamos, pero, para CREARLAS, se deben sembrar muchas semillas de inquietud y preparación, en las mujeres de hoy, ¡en cada casa de nuestro país! Y, además, son mujeres quienes deben sembrarlas, mayoritariamente. Ser mujer en la política no es tema de cuota de género, compromiso palabrero, o protagonismo, sino de convicción.

El presidentito, a quien ya no puedo llamar por su acrónimo, ni por su nombre, por ser Marca registrada, va a presentar un recurso legal contra el INE. ¿Por qué no presenta uno contra Peña Nieto y nos ahorramos 5,000 millones de pesos de su absurda consulta ilegal? (¡¡¡Díganme chairos, si piensan lo contrario, las bases legales para efectuar!!!).

El TEPJF acaba de sepultar la equidad en las contiendas, no solo de Hidalgo y Coahuila, sino en todas. Acaba de resolver que las mañaneras son una herramienta de información y no de propaganda electoral, por lo que se van a transmitir durante las campañas. Es Obviamente, i que, el presidentito se sale con su berrinche. Julito Scherer operó en su favor, sin duda.

El INE ESTA secuestrado por Ackerman, otro vándalo extranjero que ha sido mexicanizado para colaborar en los perversos manejos de la 4T. Se quejaron y dijeron que el presupuesto estaba mal repartido y ahora es peor. Se quema dinero a toneladas en Pemex y se regala a borbotones para la compra de voluntades, y son los niños los que pagan por estás pésimas decisiones. Así de ineptos e ignorantes son estos… (¿Morenacos si estará permitido, decirlo?). ¡Hay que estar en verdad bastante mal de la sesera para pensar que el presidentito es el segundo mejor presidente del mundo! Y peor hay que estar, para aplaudirlo.

Se necesita mucha cara dura, un EXTENSO desconocimiento del mundo real, ser un completo idiota en cuestiones de Economía, Finanzas y Administración, y tener retorcida de miedo a la única neurona residente en el cráneo, que debe servir solo para respirar. «Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella.» Eso es lo que vociferan.

Miren chairos: El poder no corrompe. El miedo corrompe a madres, y si, tal vez el miedo a perder el poder, es lo que corrompe a los poco inteligentes. A quienes nunca tuvieron un puesto, y hoy se sienten Dioses, pero, terminando el sexenio, veremos de que cuero salen más correas.

El Presidentito ha causado más muertes y más destrucción a México que todos los sismos, huracanes, meteoritos, volcanes, revoluciones e independencias JUNTOS. ¿Ahora comprenden por qué hay que temer a los pendejos? ¡Su iniciativa es letal! ¡La ignorancia cuesta, y mata!

La agenda legislativa de Morena en el Senado contempla gravar las herencias, aumentar un 317% el impuesto a los refrescos, y abrir una discusión sobre progresividad fiscal en busca de cobrar más a los sectores de mayores ingresos. ¡Otra vez, a los cautivos, de siempre! ¡Perros ya no tienen dinero, pero tampoco saben cómo generarlo!

Como, si jamás han trabajado, ¡pedazos de imbéciles! Se terminaron a la gallina de los huevos de oro «Pemex», y los ahorros presupuestales que les dejaron los regímenes neoliberales anteriores a quienes tanto odian… Pero, ahora van por las pensiones, y a cobrar mayores impuestos por todo. Ya hasta sacarán una licencia especial para los motociclistas.

¡Necesitan Harta lana para sus nefastos deseos de progresividad malentendida! No hay dinero que les alcance, ya no encuentran a dónde meterle más impuestos, claro como los mexicanos son los que tienen que pagar, no piensan que a estos sectores les suben el impuesto y ellos suben el precio de sus productos, al final el perjudicado es el consumidor final.

Los pobres y jodidos, seguirán siempre pobres y jodidos, ¡con esas ideotas! Alfonso Durazo: ¿Crees que todos somos tan de escasa inteligencia como los que votaron por ustedes? Bajaron los secuestros, pero aumentaron los delitos contra la libertad. Bajaron los feminicidios, pero aumentaron los homicidios de mujeres. O sea, es la misma gata, pero le cambiaron de nombre, para manipular los datos…. Nada ha cambiado. ¡Es el PRI, disfrazado de MORENA!

Contacto: alexescritorqro@gmail.com

