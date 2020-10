MEXICO: ¡País de Valientes, acobardado!

Por: Alex Goodman

Nunca antes en la Historia de México, se había acobardado el pueblo mexicano, tanto como hoy día. ¿Tenemos episodios épicos en cada Rincón de nuestra Historia, que envidian en muchas partes del mundo, pero, donde quedo esa Valentía de nuestros muchos héroes, de tantos Guerreros que dieron su sangre por casos que hoy se desestiman? ¿Quedaron simplemente en nombres de calles? A este paso, que nombres le pondremos a nuestras calles del futuro, ¿ante la falta de Héroes del presente? ¡Necesitamos héroes! EL ÚNICO CIENTÍFICO MEXICANO que había logrado un Premio Nobel, se nos ha ido. A la par, era el único hombre que criticó con Dureza al Dr. López Gatell por no promover el uso del cubrebocas, desde el inicio de la pandemia.

También lo hizo sobre el presidentito, quien, fiel a su costumbre, lo ignore. Todavía, una de sus últimas apariciones públicas, el pasado 15 de junio, el Premio Nobel de Química, Ingeniero Mario Molina, recomendó al presidente López Obrador el uso de cubrebocas, como medida INDISPENSABLE. El científico mexicano, quien LAMENTABLEMENTE murió hace unos días, sustentó su recomendación en una investigación que realizó junto a múltiples especialistas. Muere quien presionaba al cacas con la idea del combustóleo que están quemando en las termoeléctricas, y el Carbón, gracias a Napito y al Diputadete por Coahuila líder charro de los carboneros…

Pero el presidentito ni lo vio, ni lo oyó. Así actúa el presidentito. No ve, ni oye. No se deja ayudar, y asesorar de los que saben, pero vive rodeado de los que no saben, pero creen que saben… El presidentito dijo no conocer a Yazmín Adriana Bolaños, quien es señalada por obtener más de 60 millones de pesos en contratos por adjudicación directa para la organización de eventos de la 4T.

Pero, tampoco prometió investigar, como le ordena nuestra Constitución ante las sospechas de un delito. Así, una vez más, y como casi todos los días, el ignorante de Palacio, viola la Ley. Qué triste que seamos un país de ignorantes, donde se idolatra a la ignorancia e ineptitud, se propicia la tranza y el cochupo, y se ostenta como lucha sagrada, el pertenecer al Partido en el poder, aun cuando sea un receptáculo de estiércol, se le vea por donde se le vea.

Y peor aún, que haya ignorantes que aplaudan tantas barbaridades, sin entender un solo informe de la administración pública. En Querétaro, no nos quedamos atrás en cuestiones Morenistas: No hay a cual irle. No existe la inteligencia, no existe el orden, no hay liderazgos con propuestas de Gobierno, no hay líderes inteligentes. Solo arribistas, seudoluchadores sociales que poco o nada saben de Administración pública, o legalidad. Ah, pero son Buenos para armar borlotes, mítines, ¡y bloqueos!

La 4T es un régimen que solo nos ha traído odio a los mexicanos. Es lo único que puede ofrecernos. Esta es la terrible tragedia en la que vivimos. El presidentito está privatizando los fideicomisos, sin presentar alternativas, como siempre. Está militarizando al país, pero poniéndolos de albañiles. Está inyectando miles de millones a 3 obras no sustentables (tren maya, dos bocas y Santa Lucía) en lugar de dar certidumbre a la población.

Si después de esto estas con el presidentito, eres como ÉL, un traidor a la patria, y das de inmediato a mostrar tu muy escasa inteligencia. ¡Esto es en pocas palabras! Hoy en día, el 10% de los vehículos que se venden en el país, ya son híbridos, o eléctricos… En California, se emitió el mes pasado una Ley donde SE PROHÍBE CIRCULAR a vehículos a gasolina o Diesel, a partir de 2030…

Leyes semejantes están entrando en vigor en Europa, ¡¡¡pero en 2025!!!…. ¿Qué haremos con una refinería que se terminará en 2024? (Si bien nos va…). En México faltan medicamentos para niños con cáncer, hay ya más de 82,000 muertes por Covid, y se pierden empleos y empresas cada minuto. Pero se prometen estadios y escuelas de béisbol y se gasta en encuestas absurdas y rifas surrealistas.

¿En serio, no témenos héroes que detengan esto? ¿Un Pípila que incendie la Puerta del Palacio nacional? Todo el país es un Caos y Miseria provocados por el gobierno actual. Terminar con el mal Gobierno. ¿No era eso lo que pregonaba Miguel Hidalgo como grito de lucha? Paso el huracán, y aunque afortunadamente no causó graves daños, jamás vi al presidente apersonarse para apoyar a los que pudieron haber resultado damnificados en Yucatán o Tabasco.

Lo mismo ha hecho en las inundaciones, etc. Presidentito: Su cargo no es solo para robar. Gánese el taco al menos. Cuiden su dinero, sus ahorros, porque vienen épocas duras. Hasta Carstens nos previene de la quiebra de muchos países, y México entre ellos. El gobierno del presidentito está acabando con todo. No gasten en lo innecesario, porque no está el horno para bollos, como diría mi mamá… Hay que cuidarnos solos… Los mexicanos estamos solos ante cualquier desgracia. Lo vimos con la pandemia. Debemos perder el miedo, reconocer equivocarnos, unirnos y enfrentar el desafío, aceptar que el país y sus instituciones van cuesta abajo, poner un alto a quien solo lo mueven obsesiones, el odio, y la venganza, que divide a los mexicanos, que justifica lo que hace por hacer justicia, pero jamás lo prueba.

Beatriz Gutiérrez Müller, dijo que renunciaba al cargo de primera dama. Más bien al trabajo y responsabilidades, porque a los viajes, beneficios y eventos sociales internacionales, está bien apuntada. Ella está viviendo el sueño guajiro bolivariano. Disfruta sin trabajar, viajando por París.

Una millonada costará la famosa consulta ESTÚPIDA (por decir lo menos) que hará que las elecciones de 2021 sean una farsa. ¿Desde cuándo se consulta para aplicar la Ley? ¿Acaso al presidentito le faltan ______ y también pruebas, que sustenten sus falsas acusaciones, de acusar a sus antecesores?

Yo creo que, para andar de hocicón, se deben tener pruebas, y presentarlas ante la autoridad, porque ESO LE EXIGE A EL, LA LEY. Quien no cumple, es cómplice, y falta a la Ley suprema, de este país. O acaso les está dando tiempo a sus antecesores de que prescriban sus delitos, y preparen su defense, ¿para qué también a él le hagan lo mismo? Piensa mal, y acertarás. Jamás me retractare: No es el poder el que corrompe a los hombres. ¡Hay hombres corruptos que buscan el poder! Y hoy, témenos a uno de ellos en la silla presidencial, y a muchos ignorantes que le aplauden…