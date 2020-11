MORENA. ¡EL CANCER DE MEXICO!

De Política y Mujeres

Por. Alex Goodman

Según Wikipedia: Una república (del latín respublĭca,1 ‘cosa oficial’, ‘cosa pública’, ‘lo público’; y este de res, ‘cosa’, y pública, ‘pública’, viene de pópulos, ‘pueblo’)2 es una forma de estado cuya máxima autoridad no es un monarca y las demás autoridades ocupan el poder a través de una forma de gobierno como la aristocracia, la democracia, el parlamentarismo, la oligarquía, etc.

En las repúblicas democráticas actuales la figura del jefe de Estado es representada por el presidente. El término república fue acuñado por primera vez en el año 500 a.C. en Roma, pero con el tiempo el término ha sufrido varios cambios de significado. Inicialmente, el término latino res publica significaba la anterior «forma parcial de democracia» como se encuentra en Roma desde 500 a.C. hasta 27 a.C. …

Y así… Entonces, lo que hoy témenos, es TODO, ¡MENOS UNA REPÚBLICA FEDERALISTA! Sigo citando a Wikipedia: La Alianza Federalista en México, es la unión de un grupo de gobernadores y legisladores de distintas entidades federativas, cuyo objetivo es trabajar en conjunto para enfrentar los retos socioeconómicos, derivados de la pandemia del COVID-19 y que a su vez se ha ido ampliando, a temas económicos y fiscales, exigiendo al gobierno federal una distribución equitativa de los recursos a los estados de la república….

Y yo digo: ¿POR QUE SOLO 14 GOBERNADORES apoyan esta alianza? Revisemos los números: Estos 14 Estados: GENERAN MÁS DE LA MITAD DE LOS EMPLEOS FORMALES DEL PAÍS… ¿Y los otros 18? Recaudan CASI LA MITAD de los ingresos al SAT, de todo el país… ¿Y los otros 18? RECIBEN solo el 38% de las participaciones federales!… ¿¿¿Y los otros 18??? Las ÚNICAS Obras federales de este sexenio, están en Estados del Sur, y no en ninguno de los 14 Estados de esta alianza. (Aeropuerto, Refinería y tren Maya).

¿DÓNDE ESTÁ LA LÓGICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS? Lo pongo más fácil, en una familia de 32 miembros, 14 si trabajan, y 18 no. ¡¡¡Y TODOS COMEN!!! ¡¡¡Y LOS 18 que no trabajan, reciben más dinero para gastar!!! Entonces, algo anda mal, ¿no? YO APOYO LA ALIANZA FEDERALISTA que busca una Redistribución fiscal. En SOLO 21 meses reportados, en PEMEX, en ésta su administración, llevan acumuladas: -$68,083 millones de dólares de Pérdidas Totales integrales!

Lo muestran los Estados de presentados por el pasante de Ingeniero Agrónomo que cobra como director general, así son SUS números, ya que la Fuente es PEMEX. Jamás Francia dejará morir a centenas de miles de sus ciudadanos. No son nuestros valores, dice Macron al anunciar un nuevo confinamiento en Francia a partir del viernes, por el rebrote de Covid-19. ¿Y aquí qué hacemos con 90 mil muertos? ¿Festejar el triunfo de los Dodgers? Mientras tanto, el Supersabio Gatell se esmera en robarle reflectores al presidentito para ver quien dice más pendejadas: «No digo que el cubrebocas no sirva, lo que digo es que sirve para lo que sirve y no sirve para lo que, desafortunadamente, no sirve»…

¿Como ven, chatos? ¡Hasta Cantinflas se asustaría! Lamento recordarles a mis cinco lectores que apenas este martes se informó: México se han mantenido como el cuarto país con más muertes de coronavirus en el mundo. Ante ello, y al reciente anuncio del “exceso de mortalidad” que tiene la nación, las autoridades de la Secretaría de Salud (SSA) generaron un plan para reducir los niveles de fallecimiento por COVID-19, el cual se enfoca en el monitoreo de enfermedades respiratorias agudas para una hospitalización anticipada El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Riadura, informó que utilizarán 332 unidades de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) para tener una mayor capacidad de detección en caso positivos, sospechosos o en riesgo.

Sin embargo, esta nueva estrategia está aún en proceso de aprobación del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Petróleos Mexicanos (Pemex) y los servicios estatales…. ¿De acuerdo? ¿Se aprobará antes que termine la pandemia? México tiene el 1.7% de la población global y tiene el 7.7% de los muertos globales. A nivel global el índice de mortalidad está en el 0.016%, pero en México estamos en el 0.069% Estamos en el terrible 4 lugar a nivel mundial de fallecimientos por la pandemia. La tasa de contagios es muy diferente a la tasa de mortalidad.

Todo por no hacer pruebas de detección, antes de lo que establecen los protocolos MEXICANIZADOS a lo pendejo, ¡que detectan solo el Covid cuando YA ES MUY TARDE para salvar la vida! Estoy de acuerdo.

Tampoco la gente ESTÁ COOPERANDO adecuadamente, algunos por negligencia, otros por necesidad de generar su diario sustento, y otros por ignorancia. Pero, aun así, ¿¿¿Cómo es posible que diga que la mortalidad ha bajado si la base de datos de los registros civiles (actas de defunción) dice otra cosa???; Para mí, son mentiras, y es lo único que saben decir los de la 4T. De hecho, según actas de defunción, van alrededor de 139 mil muertes por covid hasta septiembre.

Esto es simplemente, inadmisible. Por favor, hago la invitación a todos, a buscar UN CHAIRO INTELIGENTE, seguidor de Morena que sepa leer y escribir, y que, con datos, hechos, números y pruebas, quiera debatir mis datos. (No hay otros) … Su líder estuvo 18 años tras la silla presidencial, Fue capaz de ganar por Mayoría contundente, Controla (Ilegalmente) todos los Poderes y Todo el Dinero y tiene el Poder Absoluto. ¡¡¡Todo para darle a México los 2 años Más Miserables, Destructivos y Deprimentes de su historia moderna!!! ¿Seguiremos igual? En serio, MORENACOS, ¿VAMOS REQUETEBIEN?