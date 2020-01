Mujeres deben sentirse seguras en la UNAM, pero no estoy de acuerdo con cierre de planteles

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, apuntó este jueves que está comprometido con la igualdad de género, pero que no podía estar de acuerdo con el cierre de planteles

«Lo he dicho y lo reitero: las mujeres deben sentirse plenas y seguras al interiior de su Universidad y fuera de ella. La violencia contra ellas es inadmisible y no debe tener cabida en la UNAM. Pero no puedo estar de acuerdo con el cierre de los planteles, que afecta directamente a las comunidades», señaló en un comunicado publicado este jueves.

En el documento se dirige a las comunidades tanto de a Facultad de Filosofía y Letra (FFyL) y los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Prepataria, las cuales actualmente se encuentran en paro.ee